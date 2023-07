Mayella Lloclla felicita a Melissa Paredes por regresar a la TV: ¡Qué chévere que haya retomado la actuación!

La actriz peruana Mayella Lloclla se refirió con alegría al regreso de Melissa Paredes a la televisión peruana, sobre todo porque ahora forma parte de la popular serie ''Al fondo hay Sitio''.

En entrevista con el medio local Trome, la reconocida actriz recalcó que, si bien aún no ha visto el actual trabajo de Melissa, le entusiasma mucho saber de su participación. Esto, tras recordar que ambas participaron en la novela ''Dos hermanas''.

"Aún no he visto su trabajo, pero me entusiasma (su regreso) porque fue mi hermana en la novela. ¡Qué chevere que haya retomado la actuación! La felicito", dijo la actriz al medio.