Valeria Piazza acude al Mercado Central y prueba higadito de carretilla: "Estoy esperando que me lleves a Central"

La carismática conductora de América Hoy, Valeria Piazza asistió al Mercado Central junto a su compañero Edson Dávila el popular 'Giselo'. Luego de su recorrido y de probar exquisitos platos dijo "seguir esperando" a que la lleven a 'Central'.

'Giselo', fiel a su estilo le hace una propuesta interesante a su partner en la presentación del programa de América TV para acudir al mejor restaurante del mundo, a lo que Valeria acepta 'sin más'.

La exmiss Perú emocionada asiente que quiere ir al exclusivo centro de comidas, pero no imaginó que en el trayecto se diera cuenta que no se iba a dirigir hacia el lugar que le habían prometido, se sintió estafada.

El sarcástico Edson Dávila le dijo a Piazza que allí se encontraban los mejores 'huariques' y que no se preocupara porque tiene a sus "caseros" conocidos que les ofrecerán 'harta comida' a precios razonables.

Uno de los primeros platillos que degustó Piazza fueron unos deliciosos anticuchos; sin embargo, no soportó la intensa humareda que se desprendía de la parrilla, acto que causó la risa de 'Giselo'.

Seguidamente, fue a comer un riquísimo ceviche en el puesto de una galería en el Mercado Central.

Lo icónico vendría después, cuando el conductor del espacio en YouTube "Edson pa' qué más" la llevó a una carretilla a comer higadito: "Nos nutrimos o morimos, mana" le dijo a la confundida Valeria.

"Bueno estoy un poco llena, no me quiero seguir llenando, porque estoy esperando que me lleves a Central, vamos a ir a Central o no?", exhortó la conductora de América Hoy.