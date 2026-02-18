Yahaira arremete contra Magaly tras críticas a su show en USA: "Preocúpate de tu rating"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como ya es costumbre, en los últimos días Magaly Medina volvió a criticar duramente a Yahaira Plasencia tras su reciente gira por los Estados Unidos. La 'Urraca' mostró unas imágenes donde la artista nacional se presentaba ante una baja cantidad de público a pesar de haber anunciado su show con anticipación.

La figura de ATV fue bastante irónica al señalar que solo estuvieron 4 gatos presenciando en vivo el repertorio de la 'Patrona' en estados como Virginia.

"Se presentó allá y, miren, había poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos. Pero miren, el local vacío, demasiado grande. La próxima, los empresarios que la contraten, háganle un favor, contrátenle un lugarcito pequeñito, ¿no? Esas discos chiquitas, acogedoras, para que no se note. Con la justa creo que hay veinte personas ahí, no más, ¿no?", indicó.

Yahaira Plasencia arremete contra Magaly Medina

Como era de esperarse, Yahaira Plasencia no dudo en responderle a la 'Urraca' y esta vez fue bastante sutil para hacerlo. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la intérprete de 'Y te dije no' le dejó un irónico, pero contundente mensaje en su defensa.

La artista nacional aprovechó los comentarios contra la conductora respecto a la baja audiencia que tiene su programa en los últimos días. Por ello, indicó que ella está feliz durante su gira y que la presentadora debe preocuparse por subir sus números.

"Yo feliz con mi trabajo. Tú preocúpate en el fracaso de tu rating", expresó la Plasencia en la red social de la camarita.

Explota contra ATV

Respecto al tema de su rating, la 'Urraca' ya se había pronunciado en los últimos días culpando directamente a ATV de perjudicarla. Según precisó, el programa que la antecede no le deje un buen colchón de puntos lo que le dificulta su labor a pesar de ser la figura máxima de dicha casa televisora.

"Pero si no me apoyan de quiénes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Hago esto público. Sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo, la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el programa buque que remonta este canal", comentó.

