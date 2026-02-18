Halo Solar sorprende a limeños HOY: Entérate de qué se trata este fenómeno

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de limeños se vieron sorprendidos este miércoles 18 de febrero, cuando al promediar al mediodía observaron en el cielo un fenómeno común y llamativo que comenzó a rodear el sol. A continuación, te comentamos de qué se trata este acontecimiento y cómo se origina.

¿Qué es un Halo Solar?

De acuerdo con lo señalado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Halo Solar es un fenómeno que ocurre cuando la luz del sol atraviesa cristales de hielo presentes en nubes altas, principalmente del tipo cirrus, formando un anillo luminoso alrededor del sol.

Los anillos de este fenómeno óptico es de color blanco por estar formado en la atmósfera y generalmente se observan al promediar el mediodía, tal como ocurrió en el Cercado de Lima, donde los vecinos y transeúntes se mostraron impactados por tan hermosa "imagen" en el cielo veraniego del país.

📚#AprendeConElSenamhi #Minam En Lima, usuarios desde Cercado de Lima, captaron un halo solar, un fenómeno común y llamativo. pic.twitter.com/WxmJgnOA5Z — Senamhi (@Senamhiperu) February 18, 2026

Del mismo modo, el hecho también visto por vecinos de los distritos de La Molina, Surco, San Borja, Ate, Lurín, Rímac, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Si bien un Halo solar puede causar mucha sorpresa e interés su belleza y figura geométrica perfecta, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) recomienda no mirar directamente al sol durante la ocurrencia de este evento, dado que puede generar daños irreparables a los ojos.

¿Cómo podemos prevenirnos de los efectos de la radiación solar?

Desde EsSalud recomiendan que es fundamental extremar cuidados, tomado en consideración las alertas del Senamhi, las cuales advierten los niveles de radiación ultravioleta (UV), siendo en sus casos muy altos o extremadamente altos.

En ese sentido, puntualizan que se debe evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que la radiación es más peligrosa. Asimismo, si nos exponemos por algunos minutos, también es importante protegerse.

En cuanto al uso de bloqueador solar, hacen hincapié en el uso de protectores con un factor de protección solar (FPS) de 50 a más, los cuales deben reaplicarse cada dos a tres horas, desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Incluso, si se permanece dentro de una oficina, puesto que, la radiación puede ingresar por las ventanas o durante salidas breves al exterior.

Como medidas adicionales de prevención, recomiendan el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV. Respecto al color de la vestimenta, explica que el color negro ofrece mayor protección frente a la radiación solar, aunque absorbe más calor.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano.