Magaly expone dosaje etílico de Laura Spoya: médico afirma que habría estado ebria durante el accidente

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El accidente de Laura Spoya sigue dando de qué hablar después de casi una semana de ocurrido. Recientemente, se ha difundido el certificado de dosaje etílico de la modelo, pero 'Magaly TV, La Firme' hizo una observación sobre el documento, afirmando que fue tomado en una hora muy tardía, después de lo ocurrido, lo cual pudo afectar los resultados.

Laura Spoya habría conducido ebria

Esta noche, el programa de Magaly Medina emitió un informe en el que se realizó un análisis sobre el dosaje al que fue sometida Laura en una conocida clínica local, cerca de donde ocurrió el accidente. El documento señala que la conductora de 'La manada' tenía 0.20 miligramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la prueba fue realizada tres horas después de ocurrido el accidente, lo cual habría alterado completamente el resultado. Según el abogado que consultó el programa, el lapso de tres horas fue suficiente para que el hígado pudiera metabolizar el alcohol y el resultado fuera favorable para Laura.

Un médico explicó el tema con más detalle. Según indicó, el cuerpo metaboliza hasta 0.15 miligramos de alcohol por cada hora, por lo que, transcurridas tres horas, habría eliminado hasta 0.45 miligramos; eso, sumado a los 0.20 que arrojó el resultado médico, daría un total de 0.65, suficiente para que se considere que Laura habría estado en estado etílico al momento del accidente.

Magaly se mostró sumamente extrañada por la forma en que se ha manejado el caso y hasta se preguntó por qué Laura no fue sometida a una prueba de dosaje etílico con un alcoholímetro, como los que se acostumbra utilizar en los operativos en carretera.

Joven sacó cosas de la camioneta de Laura Spoya

El fin de semana, Reporte Semanal publicó las imágenes del joven llevándose una almohada y otros objetos en una camioneta blanca. Esta tarde, el portal Instarándula compartió un video de un día antes del accidente. En el mismo, Laura aparece muy cariñosa con un joven en una cevichería, junto a un grupo de amigos.

Según Magaly TV, La Firme, se trata de Sebastián Gálvez, un joven que desde 2019 trabajó en la producción de 'Esto es Guerra' y no tendría más de 30 años. Es más, Sebastián y Laura se siguen en redes sociales y, al parecer, el joven está muy bien conectado en el mundo de los realities, ya que lo siguen varias figuras de TV.

Sin embargo, lo más sorprendente es que habría sido él quien se llevó cosas de la camioneta de Laura la noche del accidente. Los reporteros de Magaly se percataron de que es el joven por un tatuaje que luce en una de sus fotos de Instagram, el mismo que se aprecia en las imágenes donde aparece en el lugar del choque.

Es así que, el informe difundido por Magaly TV, La Firme ha puesto en debate la validez del dosaje etílico de Laura Spoya. La diferencia de horas entre el accidente y la prueba médica abre interrogantes que deberán esclarecerse para determinar responsabilidades con total transparencia.