Exchica reality echa a futbolista CASADO de la selección peruana y revela que se dieron un "piquito"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de más de una semana del sonado ampay que puso en el ojo de la tormenta a Gianluca Lapadula junto a una misteriosa joven que no era su esposa, la exchica reality Macarena Gastaldo decidió romper su silencio y confirmar que sí protagonizó un "piquito" con el futbolista de la selección peruana.

Macarena Gastaldo echa a Lapadula

Todo empezó cuando Macarena Gastaldo fue consultada en el programa El valor de la verdad por el acercamiento que habría tenido con Gianluca Lapadula. Sin embargo, en ese momento la modelo prefirió no responder y tocó el botón rojo, lo que dejó la historia abierta y alimentó todo tipo de especulaciones.

Recién ahora, frente a las cámaras de Mesa Caliente, la exchica reality decidió aclararlo todo. Aunque algo nerviosa, fue directa cuando el reportero le preguntó si realmente hubo un beso con Gianluca Lapadula durante una fiesta.

"Yo la verdad no lo conozco. Solamente compartí un momento de fiesta con él (sí te besó, pero ¿cómo fue el beso?) En la boca, bolud* ¿Quieres practicar conmigo? Ah. Un piquito no se le niega a nadie. Un besito, piquito. No, no me digas cómo fue el beso, pero sí fue un piquito", dijo.

Con esa declaración, Macarena Gastaldo confirmó el momento que durante días fue solo un rumor. Sin embargo, dejó en claro que nunca existió un vínculo cercano ni una relación con Gianluca Lapadula.

Ampay de Gianluca Lapadula

Hace unos días, Gianluca Lapadula estuvo en el ojo de la tormenta tras ser captado muy cariñoso y en actitud más que cercana con una mujer que no es su esposa, Alessia Macri, en un exclusivo local nocturno de Barcelona.

En las imágenes, Gianluca Lapadula le toma del brazo a su acompañante y la jala suavemente hacia él, acercando su rostro con evidente complicidad.

La joven, lejos de incomodarse, le toca el mentón con total confianza y, en cuestión de segundos, ambos terminan juntando los labios, en una escena que deja ver —sin mayor disimulo— un aparente beso que confirma la cercanía entre los dos.

Se reveló también que la entrada al exclusivo local donde fue visto el futbolista puede costar entre 70 y 150 euros los fines de semana, y no se trata de cualquier restaurante bailable, ya que dentro del lugar se realizan shows en vivo con distintas temáticas, música y baile.

Así, Macarena Gastaldo confirmó que sí hubo un "piquito" con Gianluca Lapadula durante una fiesta, pero reiteró que no existió ningún vínculo con el futbolista de la selección peruana.