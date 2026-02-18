Mark Zuckerberg ante el jurado: acusan a Meta de volver adictos a menores con Instagram y algoritmos

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg se sentará ante un jurado en un juicio que podría convertirse en un punto de quiebre para la industria tecnológica. El caso analiza si las plataformas de Meta Platforms fueron diseñadas para generar adicción en menores de edad y si esto causó daños graves en la salud mental.

La demanda fue presentada por una joven de 20 años, identificada como KGM, quien sostiene que comenzó a usar redes sociales desde muy pequeña y que esa exposición la llevó a desarrollar una fuerte dependencia a la tecnología. Según su defensa, el uso constante de estas plataformas agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

En el proceso también figura como demandado Youtube, mientras que otras empresas como TikTok y Snap llegaron a acuerdos previos y quedaron fuera del juicio.

Un juicio que puede cambiar reglas

Aunque Zuckerberg ya ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos por temas relacionados con seguridad digital, esta será la primera vez que responda preguntas similares frente a un jurado ciudadano. En la sala también estarían presentes padres que perdieron a sus hijos y que consideran que las redes sociales influyeron en esas tragedias.

El resultado es seguido de cerca por expertos legales, ya que podría influir en miles de procesos similares contra empresas tecnológicas. Si el jurado concluye que hubo responsabilidad directa, se abriría la puerta a nuevas demandas en todo el país.

Meta por su parte, rechaza las acusaciones y asegura que las pruebas demostrarán su compromiso con la protección de los jóvenes.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA



¡ESCÁNDALO HISTÓRICO!



¡Mark Zuckerberg acaba de llegar a los tribunales!



Meta es acusada de diseñar sus plataformas para volver adictos a millones de jóvenes y adolescentes, alimentando una devastadora crisis de salud mental que está destruyendo una generación... pic.twitter.com/Gunsm0tBtu — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) February 18, 2026

Filtro, algoritmos y uso excesivo

La discusión gira en tono a funciones como los filtros que modifican la apariencia física, los algoritmos que seleccionan contenido y los feeds infinitos que incentivan a permanecer más tiempo conectados.

Días antes declaró Adam Mosseri, jefe de Instagram, quien negó que exista una adicción clínica a las redes sociales. Según su postura, la empresa trabaja para equilibrar el crecimiento del negocio con el bienestar de los usuarios.

La defensa de Meta sostiene que la demandante ya enfrentaba problemas familiares y de salud mental, y que recurrió a las plataformas como una forma de escape, no como causa principal de su situación.

Antecedente peruano que generó debate

El caso recuerda el episorio en el que un abogado peruano logró citar a Zuckerberg en el país por el bloqueo de una cuenta en Facebook y pidió una indemnización de 300 mil dólares. Este proceso abrió el debate sobre la responsabilidad de grandes tecnológicas fuera de Estados Unidos y la posibilidad de que respondan antre tribunales locales.

Mientras tanto, Meta también afrontará otro juicio en Nuevo México, lo que muestra la creciente presión legal sobre la industria.