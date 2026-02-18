Yiddá Eslava y la DRÁSTICA decisión que tomaría si sus hijos le dicen que son 'therians'

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava vuelve a sorprender y esta vez no por su vida sentimental, sino por revelar cuál sería la decisión que tomaría si sus hijos le dicen que son 'therians', es decir, si se identifican como animales en las redes sociales o en las calles.

¿Qué haría Yiddá si su hijo le dice que es 'therian'?

El término therian se ha instalado con fuerza en la conversación digital durante las últimas semanas. En TikTok, Instagram y demás plataformas se evidenciaron distintos casos donde los adolescentes no solo aseguran sentir una conexión interna profunda con un animal, sino que lo expresan en comportamientos, gustos o sus formas de relacionarse con el entorno.

En las redes sociales se ve a los jóvenes usar máscaras, colas u otros accesorios que ayuden a conectarse mejor con su animal elegido, como lobo, perro o felino. Esta tendencia despertó el debate entre los usuarios, en especial los padres de familia. Mientras que algunos aseguran que podría tratarse de una forma de expresión juvenil o un juego, otros se mostraron preocupados.

En medio de esta situación, la actriz Yiddá Eslava no pudo evitar ser consultada sobre el tema. Pues bien, la expareja de Julián Zucchi, durante su entrevista con el programa 'Arriba mi gente', dio a conocer cuál sería su postura o decisión si alguno de sus dos hijos le confesara que es un 'therian'.

Yiddá Eslava y su decisión tras polémica situación

Yiddá Eslava, también guionista y productora peruana, sostuvo en primer lugar, de forma tajante, que si sus hijos se paran delante de ella y le dicen que se identifican con un 'therian', no dudaría en quitarles el acceso a sus equipos tecnológicos como tablets o celulares, alegando que si se creen un animal, deben portarse como ellos, es decir, no usar esos aparatos.

"Si viene mi hijo y me dice: 'Guau, guau. Me percibo como un perro', yo le diría: 'Ah, ¿te percibes como un perro? Dame el celular y la tablet, los perros no usan celulares ni tablets'", precisó ante la consulta del periodista Fernando Díaz.

Seguidamente, la actriz siguió con su discurso y detalló que no solo quedaría ahí con su accionar, ya que como una forma de lección le prepararía su comida favorita, pero cuando su hijo se acerque a pedir que le sirva, ella le negaría darle un plato y, en cambio, le ofrecería "camote" porque "no habría ni para las bolitas (croquetas) esas".

Es así como Yiddá Eslava no dudó en expresar en televisión abierta cuál sería su decisión si alguno de sus dos hijos le revelara que se siente un 'therian': que se identifica con un animal en específico.