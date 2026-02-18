Jackie Chan cantó 'We Are the World' en gala del Año Nuevo Chino 2026: "Felicidad y prosperidad"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noche de emoción. La estrella de cine Jackie Chan y el cantante estadounidense Lionel Richie unieron sus voces para interpretar la icónica canción "We are the World" durante la gala televisiva del Año Nuevo lunar de China 2026.

Jackie Chan y Lionel Richie cantan en Año Nuevo Chino

China recibió el Año Nuevo lunar, también conocido como Festival de la Primavera, con una escena marcada por la presencia de impresionantes shows sobre el escenario que incluyó presencia de humanoides y sistemas de inteligencia artificial, pero a medianoche del 16 de febrero, la gala que había alcanzado los 677 millones de espectadores en todas las plataformas y registrado 13.500 millones de visualizaciones sorprendió con la presencia de estrellas internacionales que le dieron brillo a la celebración.

El cantante estadounidense John Legend, la artista francesa Hélène Rollès y el grupo pop irlandés Westlife interpretaron clásicos entrañables, destacando la capacidad de la música para trascender fronteras. Sin embargo, el foco de atención se centró en Yiwu, provincia de Zhejiang, al este de China, una de las cuatro sedes de la gala donde el famoso actor Jackie Chan y Lionel Richie compartieron escenario para unir sus voces.

Ambos artistas con reconocimiento internacional llenaron de nostalgia a sus seguidores al interpretar la icónica canción 'We Are the World'. Durante la actuación, Richie, quien escribió junto a Michael Jackson el tema en 1985, interpretó los versos en inglés mientras Jackie Chan cantó en mandarín, acompañados por un coro infantil vestido con los colores tradicionales de la celebración.

'We Are The World' sonó en el Spring Festival

La interpretación de Jackie y Lionel, junto a las de otros artistas internacionales, en la gala del Festival de Primavera, que marca la víspera del Año Nuevo lunar, que comienza al Año del Caballo de Fuego en el zodiaco chino, buscó la conexión entre culturas y revivir el sentimiento que muchos sintieron al escucharla por primera vez en 1985 como un poderoso llamado a la solidaridad y la compasión humana.

La ópera tradicional china también tuvo un lugar destacado durante la gala, reuniendo a generaciones de artistas de la Ópera de Pekín, la Ópera Yuju, la Ópera Yueju, la Ópera Cantonesa y la Ópera Pingju, en una vívida exhibición de vitalidad artística.

Jackie Chan y su mensaje en la gala

Jackie Chan, quien reveló hace unas semanas que grabó una canción de despedida que solo podrá oírse luego de su fallecimiento, volvió a sorprender y esta vez al dar un mensaje previo a su presentación en la noche de gala del Año Nuevo lunar chino.

Pues bien, el querido actor difundió un saludo dirigido a sus fans en todo el mundo con motivo de las celebraciones, expresando deseos de prosperidad y bienestar para el nuevo año.

"Gong Xi Fa Cai", escribió, cuyo significado es "felicidad y prosperidad". Seguidamente precisó: "Deseando un feliz Año Nuevo Chino del Caballo a todos mis amigos y fans de todo el mundo".

Es así como la gala del Año Nuevo Chino 2026 llenó de emoción a miles de personas. El histórico actor Jackie Chan fue el gran protagonista de los multitudinarios festejos al interpretar junto a Lionel Richie el tema 'We Are The World'.