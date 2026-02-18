Laura Spoya: Revelan que "quedó chimuela" tras fuerte accidente automovilístico

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del fuerte accidente automovilístico que dejó a Laura Spoya internada y con una delicada recuperación, ahora se reveló que la conductora de Al sexto día habría perdido un diente producto del impacto.

¿Laura Spoya perdió un diente tras choque?

La información fue expuesta por la productora de televisión Pati Lorena, quien aseguró que la exreina de belleza no salió ilesa del aparatoso accidente automovilístico que protagonizó hace unos días.

"Me han dicho que perdió una carilla con el choque, está mejor, pero chimuela. Dicen también que va a salir un video de cuando el chico (supuesto novio) va a sacar la almohada y echa el spray (ambientador) dentro de la camioneta", comentó.

Según explicó, este detalle habría llamado la atención de varias personas que conocían lo ocurrido, ya que el accionar del "amigo" de Laura Spoya generó más dudas que respuestas.

"¿Para qué?, para que no se huela algo, quizás sea alcohol. Hay otra versión en la que dicen que no ha estado tan mal de salud y han exagerado. Hay cosas que no están claras. Ella ha tenido suerte", agregó la productora de televisión.

Laura Spoya admite que no recuerda el choque

Tras salir de la operación a la columna a la que fue sometida luego del choque en Surco, Laura Spoya decidió dar su versión en el programa Al sexto día. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la conductora contó que no recuerda con claridad el momento exacto del accidente.

"La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión", señaló.

Luego, la exreina de belleza reveló que ver las imágenes del choque la afectó emocionalmente al punto de entrar en shock.

"Cuando he estado en la cama, he visto mi choque en las noticias y he entrado en shock y me han tenido que dopar. No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso", relató.

Laura también explicó que la tecnología de su vehículo fue clave para que saliera con vida. "Gracias a las bolsas que se activaron a tiempo. Si el auto hubiera sido pequeño o no tuviera la tecnología que tiene, me hubiera muerto. La palmera me ha salvado la vida", dijo.

En medio de su testimonio, la ex Miss Perú no pudo ocultar su preocupación por el proceso que le espera tras la compleja operación.

"Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes", confesó.

Así, mientras Laura Spoya continúa con una recuperación larga tras el fuerte accidente automovilístico ocurrido en Surco, ahora se reveló que también habría perdido un diente a consecuencia del choque.