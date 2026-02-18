¡Rompió el chanchito! Xiomy Kanashiro y sus lujosos regalos a Jefferson Farfán por su aniversario

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán cumplieron un año de relación hace unos días y, para celebrarlo, viajaron hasta las playas de Cartagena. Ambos se hicieron regalos muy significativos y bastante costosos, según reveló la exbailarina en el programa donde actualmente trabaja.

El costoso regalo de Xiomy a Farfán

Hace unos días se supo que Jefferson le regaló un lujoso reloj de la firma Cartier a su novia. Este mismo estaba valorizado en aproximadamente $6,600, ya que contaba con incrustaciones de diamantes y es uno de los modelos más solicitados por los amantes de la alta joyería y relojería.

Sin embargo, la mañana de ayer Kanashiro reveló que no quiso quedarse atrás con los regalos y tuvo que 'romper el chanchito' para comprarle ropa al exfutbolista, ya que se sabe que es amante de algunas marcas de lujo francesas e italianas.

Xiomy contó que uno de los obsequios fue unas zapatillas de la marca Amiri, con un costo de $650. Pero eso no fue todo, ya que también le regaló un polo de la misma firma, valorizado en 950 dólares, aunque el regalo más costoso que le dio fue una camisa Prada de 1700 dólares.

@ameg_pe 16.02.26 | Xiomy Kanashiro revela los costosos regalos que le hizo a Jefferson Farfán por su aniversario. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Magaly no pudo evitar reaccionar ante estos detalles y le recomendó a la exbailarina que nunca diga el precio de los regalos que hace, pues no es de buen gusto. "Es que seguramente en su vida nunca ha comprado un regalo tan caro. Vio a Farfán y se gastó todos sus ahorros del año", dijo con ironía.

Xiomy y Farfán desbordan amor

En las instantáneas de su viaje, ambos aparecen tomados de la mano y muy cariñosos. Incluso, en la segunda fotografía, él le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe. Ambos llevan outfits combinados en colores tierra y blanco; además, ella luce una lujosa cartera Goyard.

"Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín, mi China, te amo", escribió el exfutbolista, acompañado de dos emojis que demostraban lo enamorado que está.

Por su lado, la influencer también realizó una publicación con imágenes similares y agregó una dedicatoria: "Feliz año, mi Morchi. Quiero agradecerte por este año juntos, lleno de amor y risas. No tienes idea del amor tan bonito que siento hacia ti. Sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín, te amo", escribió.

Es así que, la celebración de su primer aniversario no pasó desapercibida y dejó en evidencia el nivel de detalles y lujos que rodean su relación. Entre viajes, joyas y prendas exclusivas, Xiomy y Jefferson Farfán volvió a estar en el centro de la atención mediática, generando tanto elogios como críticas por los elevados costos revelados.