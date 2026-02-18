Se filtra audio inédito de efectivo policial hablando del dosaje etílico de Laura Spoya: "Ha sacado..."

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Laura Spoya continúa dando de qué hablar luego de sufrir un aparatoso accidente en Surco, por el que tuvo que ser sometida a una cirugía de la columna. Ahora, par avivar más la polémica, se ha filtrado un audio inédito en el que se oye a un efectivo policial hablando del dosaje etílcio que se le hizo a la figura televisiva.

Filtran audio de policía hablando de dosaje etílico de Laura Spoya

En la más reciente edición del programa de streaming 'Q'Bochinche', conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, más conocido como 'Samu', se lanzó un destape tras revelar el audio del dosaje etílico al que se sometió la ex reina de belleza luego del aparatoso choque que protagonizó días atrás.

Fue el propio 'Samu' quien señaló que un equipo del espacio digital se contactó con un efectivo policial de la comisaría de Monterrico y le brindó el alcance para evidenciar cómo fue realmente dicha prueba.

Por su parte, Ric La Torre fue enfático al aclarar que, tras deslizarse que en el prueba de alcoholemia a la que se sometió la integrante de 'La Manada' obtuvo como resultado 0.20, desde su punto de vista lo sucedido con ella "es una responsabilidad".

"Ya se hizo entrega (del vehículo) no hay nada. No procede porque si hubiera sido los 0.50 sí queda detenida, pero este no. Ha saco 0.20, yo ya me retiré ahora el caso se lo entregué a otra persona (...) cuadra 11 de la avenida El Polo. Las cámaras las tendrán ahí en la municipalidad (...) es un despiste pues, no hay daños materiales, atropello es otra cosa. Choque con otro carro no hay, es despiste que pasados los exámenes dio 0.20, negativo", dijo.

Rompe su silencio tras difusión de video en el que pide ayuda a la PNP

El reciente martes, la aún esposa del empresario mexicano Brian Rullán tuvo una transmisión en vivo con 'La Manada', en el que reveló que se siente mejor tras someterse a una cirugía en la columna y que ahora tendrá que enfocarse en su recuperación asegurando a su vez que ya se encuentra fuera de peligro. Además, sostuvo que en los próximos días recibiría el alta médica.

Es así como nuevamente el nombre de Laura Spoya es el centro mediático tras la reciente filtración de un audio en el porgrama de streaming 'Q'Bochinche' en el que se oye a un efectivo de la Policía dar a conocer cuánto obtuvo la ex reina de belleza en la prueba de dosaje etílico al que se sometió luego de sufrir un aparatoso accidente.