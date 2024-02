Yahaira Plasencia maneja con el celular en mano y recibe críticas: "Qué vergüenza, ese ejemplo das"

Yahaira Plasencia debutó como conductora del programa 'Al Sexto Día' y a pesar de que se encontraba emocionada y contenta con su nueva faceta, no todo fue 'color de rosa', ya que se encontró en el ojo de la tormenta tras ser vista conduciendo su auto con una mano mientras sostiene con la otra su celular.

La cantante de salsa lució un conjunto blanco de dos piezas, falda y top, cuando realizó su ingreso al set de TV con mucha energía y no pudo dejar de comentar que se encontraba nerviosa de estar allí, mientras aclaraba a sus detractores que "no es ninguna improvisada" y pasó un casting por sus propios méritos.

"Arriba la música DJ, vamos a soltar un poquito los nervios porque estoy nerviosa, no les voy a mentir, pero vamos a empezar con 'Alsexto día' temporada de verano. (...) Yo pasé un casting y sé que muchas figuras de la televisión también lo pasaron, pero a mí me dieron una pauta. Yo estudié, me preparé, ensayé y vine aquí preparadísima. Estoy feliz con toda la gente que me ha motivado", expresó ante las cámaras.