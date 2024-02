Yahaira Plasencia debuta como conductora de 'Al sexto día' y responde a sus detractores: "Estudié y me preparé"

La salsera Yahaira Plasencia está enfrentando un nuevo reto en su vida pues la noche de ayer sábado apareció como la nuevo conductora del magazine 'Al sexto día' y se mostró muy feliz por esa nueva faceta en su vida, además de aprovechar el momento para responderle a sus detractores y asegurar que nadie le regaló el puesto.

Luciendo un conjunto blanco de dos piezas, falda y top, Yahaira ingresó al set de TV con mucha y energía y no pudo dejar de comentar que se encontraba nerviosa de estar allí.

"Arriba la música DJ, vamos a soltar un poquito los nervios porque estoy nerviosa, no les voy a mentir, pero vamos a empezar con 'Alsexto día' temporada de verano", indicó.

Enseguida, se tomó unos segundos para agradecer el apoyo de su familia y del canal que la acogió, llamándolos su "nueva casa".

"Quiero agradecer a Dios porque siempre me llena de muchas bendiciones, siempre está conmigo. Agradecerles a mis padres, que están conmigo en las buenas y malas. A Panamericana, mi nueva casa, estoy feliz de ser parte de esta familia grande. Al Sexto Día es un programa que tiene al aire 14 años", agregó.

En otro momento del programa, la 'Rosada del Rímac' le respondió fuerte y claro a quienes dudan de su talento para la conducción y aseguró que no es ninguna improvisada y tiene el apoyo de muchas personas.

"Yo pasé un casting y sé que muchas figuras de la televisión también lo pasaron, pero a mí me dieron una pauta. Yo estudié, me preparé, ensayé y vine aquí preparadísima. Estoy feliz con toda la gente que me ha motivado", expresó.