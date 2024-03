¿Yiddá Eslava manda indirecta a Priscila Mateo sobre supuestas llamadas?: "Para sacarme pica"

En las útlimas semanas, los focos han caído sobre Yiddá Eslava, tanto por lo mediática que se ha convertido su separación de su exesposo, Julián Zucchi, como la revelación de que este le haya sido infiel. La mujer con la que se relacionó el argentino fue con la reportera, Priscila Mateo, con quien fue ampayada, y a pesar que supuestamente el tema se habría aclarado, en su unipersonal parece dejarle una indirecta sobre llamadas.

A pesar de disculparse con la comunicadora, pues se malinterpretó que ella fue la que se interpuso en la relación matrimonial entre ella y Zucchi, cuando parece ser que lo sucedido entre ellos fue después de lo supuesto, solo que fue la reacción al ampay, que la dejó muy afectada.

En su unipersonal, Yiddá Eslava diría muchas frases que dejan secuelas sobre lo mostrado en las últimas semanas, acusando que lanzó indirectas muy directas hacia la nueva parejita. Primero mencionó sobre cómo supuestamente descubrió la infidelidad de Zucchi.

"¿Quiénes descubrieron una infidelidad por celular? (Ella levanta la mano) Les faltó revisar el celular, claro, yo te dije cara... que revises el celular (...) Que ganas de coronarnos, pero no con la corona sino con los cuernazos"

De ahí, la excombatiente dejó entrever que supuestamente, la mujer con la que se veía el argentino la llamaba al teléfono fijo, solo como un recordatorio de que lo de ellos ya no iba para más, y que solo tenía ojos para la nueva. Muchos suponen que se refiere a Priscila.

"Lo que tú no sabes es que revisaba los chats que tenías con la otra. Huev... qué fue ¿No qué estabas templadito? Ella me llamaba al fijo pa' sacarme pica que estaba contigo",

Hace unos días, en todo este escándalo mediático, Yiddá Eslava se cansó de se el blanco de innumerables comentarios y ser tildada de celosa, por ello, no dudó en repetir que no tiene le tiene resentimiento a Priscila Mateo.

"LO ÚLTIMO QUE DIRÉ SOBRE EL TEMA ¡ES DE GRANDES PEDIR PERDÓN! Sí existió infidelidad, pero NO FUE CON Priscila Mateo. ¡Por último, este mensaje para MIS HIJOS QUE SON Y SERÁN LO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA! Gracias a mi familia, amigos y Ángel Fernández por todo el amor y contención que me han dado todo este tiempo. Gracias a todas mis comadres por el apoyo, palabras de amor y consejos. A seguir a paso firme como un elefante", se lee en su post de Instagram al le agregó un video.

En el video que publicó Yiddá Eslava, le pidió perdón a la mujer con la que fue ampayado su exesposo por toda la polémica en la cual se ha visto envuelta tras sus declaraciones, debido a que muchos pensaron que ella habría sido la manzana de la discordia.

"Lo que corresponde es disculparme, públicamente, con Priscila Mateo. A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo aclaré varias veces, debo aceptar que no se me entiende y puedo generar un malentendido. Por eso, nuevamente, te pido perdón, Priscila, con total sinceridad, por cualquier comentario que te haya dañado", finalizó.