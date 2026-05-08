Agricultores divididos venden en la calle tras desalojo y conflictos internos en La Agronómica

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los agricultores de la región Tacna continúan divididos y vendiendo sus productos en la calle luego del desalojo ejecutado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en el predio de La Agronómica. La medida dejó a cientos de comerciantes y productores sin un espacio donde trabajar, generando enfrentamientos entre dirigentes, acusaciones cruzadas y congestión vehicular en los exteriores del recinto.

La crisis se agravó tras las disputas internas entre asociaciones y cooperativas que operaban dentro del exmercado. Un sector, encabezado por Jerónimo Nina, acusa a Guzmán Fernández Dávila y a un grupo de dirigentes de provocar el divisionismo entre los agricultores mediante la creación de una cooperativa que, según denuncian, desencadenó conflictos y actos de violencia dentro de las instalaciones.

"Esta asociación tiene más de 30 años y más de 1200 asociados. La transformaron en una cooperativa de 30 personas y por eso los agricultores prácticamente los hemos separado", declaró Jerónimo Nina, dirigente de la Asociación de Productores Agrarios de la Región Tacna.

Conflicto interno y cuestionamientos

Nina sostuvo que el problema se originó cuando un grupo de dirigentes priorizó intereses económicos y abandonó las gestiones para concretar el traslado hacia un terreno de seis hectáreas destinado a los agricultores, ubicado frente al aeropuerto. Según indicó, la falta de acciones permitió invasiones y complicó la posibilidad de reubicación.

Asimismo, cuestionó la respuesta de las autoridades locales y regionales. Señaló que tanto la Municipalidad Provincial de Tacna como otras instituciones no brindaron alternativas inmediatas para los comerciantes afectados por el desalojo.

Durante las últimas horas, decenas de agricultores permanecieron en los exteriores de La Agronómica resguardando mercadería, estructuras y vehículos, mientras otros optaron por vender directamente en la vía pública para evitar mayores pérdidas económicas, especialmente en fechas cercanas al Día de la Madre.

Otra versión de los hechos

Por su parte, Guzmán Fernández Dávila, dirigente de otra facción de agricultores, rechazó las acusaciones y responsabilizó a comerciantes y grupos ajenos al sector agrario de haber generado el conflicto dentro de La Agronómica.

Fernández sostuvo que los verdaderos agricultores se encuentran organizados desde hace décadas y que el funcionamiento del recinto permitió abastecer a mercados de Tacna y otras regiones durante años.

"Los agricultores están organizados desde hace 50 años y desde el 2020 trabajábamos de manera tranquila en La Agronómica, hasta que surgieron conflictos con comerciantes que tomaron el control del recinto", afirmó Fernández Dávila.

Asimismo, el dirigente aseguró que el terreno donde funcionaba La Agronómica aún figura legalmente a nombre de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y no del INIA, por lo que anunció posibles acciones legales contra funcionarios involucrados en el desalojo.

"Lo que también hay que precisar es que el terreno actualmente está registrado en los Registros Públicos todavía a nombre de la Universidad Jorge Basadre Grohmann. Registralmente no le pertenece al INIA. Estamos evaluando denuncias penales y reparaciones civiles contra el señor Casanova y todos los que intervinieron en este hecho de forma irregular y delituosa", manifestó Guzmán Fernández.

El dirigente también señaló que el desalojo ejecutado por el INIA se realizó de manera abrupta y perjudicó tanto a agricultores como comerciantes. Además, indicó que evalúan acciones legales contra funcionarios y dirigentes involucrados en el conflicto.

Incertidumbre y búsqueda de soluciones

Ambos sectores coinciden en exigir soluciones urgentes a las autoridades regionales y municipales. Mientras tanto, cientos de familias continúan trabajando de manera improvisada en la calle, expuestas al desorden vehicular, pérdidas económicas y falta de condiciones adecuadas para la comercialización de sus productos.

La situación mantiene a los agricultores divididos y sin un espacio fijo donde laborar, mientras las gestiones para acceder a un nuevo terreno continúan sin resultados concretos. En medio de esta incertidumbre, comerciantes y productores esperan que las autoridades encuentren una solución definitiva para evitar que más agricultores terminen nuevamente en la calle.