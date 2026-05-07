Temperatura nocturna caerá este fin de semana: Estas son las regiones con dicho pronóstico, según Senamhi

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¿Regresará el calor por las noches? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió un descenso de la temperatura nocturna en 11 regiones del Perú para este fin de semana. A continuación te contamos todos los detalles sobre este cambio en el clima.

Senamhi advierte caída de la temperatura nocturna

En su último aviso meteorológico,, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente indica que el referido fenómeno climático empezará el viernes 8 de mayo y se extenderá hasta el domingo 10 de mayo.

Según detallan, el referido evento será de intensidad moderada a fuerte, y estará acompañado de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna.

La entidad oficial menciona que dicho pronóstico se estima para los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Puno y Tacna.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 8 al 10 de mayo, se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra norte y sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



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La entidad oficial precisa que en las zonas situadas por encima de los 2.500 m.s.n.m. en el sector norte se experimentarán temperaturas mínimas de entre 6°C y 12°C. Mientras tanto, en áreas situadas sobre los 3.200 m.n.s.m. en la zona sur del país se estiman valores que oscilen entre 1°C y -6°C.

La entidad recomienda a la ciudadanía a mantenerse pendiente al desarrollo de la situación y a cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Indeci brinda consejos ante cambio brusco de temperatura

Entre las sugerencias para afrontar el cambio brusco de temperatura, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), aconseja hidratarse adecuadamente y protegerse para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones, especialmente en niños y adultos mayores.

Asimismo, recomienda usar indumentaria protectora como chompas, guantes y gorros. En cuanto a la alimentación, se sugiere consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío.

Con respecto a los vientos intensos, se aconseja mantenerse alejado de árboles y edificaciones en construcción, así como asegurar y ventanas y evitar el uso de lámparas u objetos con material inflamable que pueda caerse y causa un incendio.

En el caso de presentarse una infección respiratoria, se aconseja evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más más cercano para identificar a qué se deben los síntomas y descartar una complicación que pueda resultar severa.

La institución finalmente reitera que se encuentra monitoreando los departamentos bajo alerta por este descenso de temperatura y coordinando con sus autoridades regionales y locales.