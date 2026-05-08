Indignación en Puno: Trabajadores del hospital regional son captados ingresando en aparente estado de ebriedad

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un lamentable hecho tuvo lugar en el Hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno donde un grupo de trabajadores fue captado ingresando al área de quirófano en aparente estado de ebriedad.

Trabajadores del hospital de Puno captados en aparente estado de ebriedad

A través de las redes sociales se difundió un video que rápidamente se hizo viral donde se observa a cuatro personas, una mujer y tres varones, caminando con dificultad y apoyándose entre sí por los efectos del alcohol.

Un paciente que se atendía en el nosocomio en ese momento capturó estas imágenes y expuso su molestia a través del TikTok. Y aunque no se tiene la fecha exacta, los primeros reportes señalan que este hecho se dio sobre los primeros días de mayo, específicamente del 1 de mayo.

Como era de esperarse, las imágenes han causado indignación general en toda la población puneña ya que se trataría de técnicos o auxiliares de salud los implicados. Además, esta no sería la primera vez que se da un hecho similar de acuerdo al pronunciamiento de otros usuarios.

Se inició investigación y se evalúa sanciones

Tras tener conocimiento de este lamentable hecho, el director del hospital regional de Puno, Jean Paul Valencia Reinoso, se pronunció al respecto señalando que ya se abrió una investigación para identificar a los protagonistas.

"Hay un video que circula en redes sociales de los primeros días de este mes. Hemos tomado conocimiento de esto el fin de semana y el lunes a primera hora se realizó un memorando con todas las imágenes de este usuario donde se muestran imágenes del hospital", indicó.

Seguidamente, indicó que el caso ya se encuentra en manos de la Secretaría Técnica quienes evaluarán al detalle los videos para luego imponer las sanciones correspondientes. Según indicaron, las indagaciones podrían tardar hasta un año y podrían darse desde la separación temporal hasta la el término definitivo de su vínculo laboral con el centro médico.

"Se ha iniciado una investigación para identificar a las personas y establecer las sanciones correspondientes y en este caso podría ser la destitución. Ya aperturó una carpeta de proceso administrativo para identificar las áreas por donde podrían haber ingresado", añadió.

En resumen, cuatro trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno fueron captados en aparente estado de ebriedad ingresando al área de quirófano. El video generó gran indignación en la población quienes exigen la separación definitiva de los implicados.