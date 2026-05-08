Congreso aprueba la Nueva Ley del Boleto Turístico: ¿Cómo funcionará?

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República de acuerdo a lo publicado en el diario oficial El Peruano, formalizó la Ley 32586, la que establece un sistema integrado para garantizar el acceso a museos y a monumentos históricos en el país, la que va orientado a promover las visitas turísticas y asegurar recursos para la conservación del valioso legado cultural.

El nuevo marco legal permite la emisión de boletos nominales, físicos o virtuales, para las rutas y circuitos. La normativa busca revitalizar la economía a través de una gestión mejor ligada al patrimonio público de la Nación.

Gestión descentralizada y participación de los gobiernos locales

Según la Ley 32586, cada departamento del Perú conformará un Comité de Coordinación del Boleto Turístico integrado por municipalidades y direcciones regionales de cultura. Estos grupos técnicos tendrán la tarea de determinar las tarifas de ingreso y definir los circuitos turísticos.

La legislación mencionada designa a las municipalidades distritales el 40% de la recaudación, mientras que las provinciales percibirán el 20% para obras de conservación o protección. El 30% restante será administrado por el Ministerio de Cultura, que se encargará de intervenir directamente en los monumentos arqueológicos y en los museos.

Los recursos obtenidos no serán destinados para el pago a personal ni para el pago a pensiones, no podrán tener otro destino que el acondicionamiento y promoción de los servicios. Las autoridades regionales también se benefician de esta ley, pues participarán del 10% que se destina para realizar acciones de desarrollo turístico en los destinos de las provincias, en sus propias jurisdicciones territoriales.

El Ministerio de Cultura debe publicar un listado oficial con todos los bienes inventariados que cumplan con las condiciones necesarias para ser integrados. Esta transparencia permite que los comités seleccionen únicamente aquellos espacios que garantizan una experiencia óptima.

Excepciones vigentes y modernización del sistema de recaudación

Es importante precisar que el Parque Arqueológico de Machu Picchu y la Red de Caminos Inca mantienen su propia normativa de recaudación vigente. El resto de atractivos nacionales se integrará progresivamente a la plataforma digital de venta que el Ejecutivo desarrollará próximamente.

La norma también permite que propietarios de bienes privados firmen convenios para integrar sus monumentos al sistema del boleto turístico bajo previa aprobación técnica. Con esta apertura, se espera que el acceso integrado a monumentos arqueológicos sea más sencillo y atractivo para los visitantes.

Finalmente, la Nueva Ley del Boleto Turístico garantiza que la compra individual directa siga permitida en cada sitio arqueológico para no limitar el flujo de personas. El objetivo central es que el ingreso a monumentos y museos nacionales sea una experiencia moderna, segura y totalmente digitalizada.