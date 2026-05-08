Vecinos exigen acciones municipales ante presencia de comerciantes en calle Jirón de la Unión en Alto de la Alianza

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los vecinos, los comerciantes y la municipalidad protagonizan un nuevo conflicto en la calle Jirón de la Unión, en el distrito de Alto de la Alianza. Residentes de la zona anunciaron que iniciarán acciones legales contra las autoridades municipales debido a la permanencia de vendedores de la Feria del Altiplano durante los días lunes y martes, pese a que el sector fue declarado como zona rígida. Los habitantes aseguran que esta situación genera contaminación, desorden y afecta la tranquilidad del vecindario.

Vecinos denuncian incumplimiento de ordenanza

Los residentes sostienen que desde hace varios años solicitan la reubicación definitiva de los comerciantes. Según indicaron, la municipalidad no habría cumplido con los acuerdos establecidos ni ejecutado medidas efectivas para evitar el retorno del comercio ambulatorio.

Isaac Escobedo, vecino de la calle Jirón de la Unión, cuestionó la falta de intervención de las autoridades.

"Jirón de la Unión es una zona rígida declarada. Si los comerciantes invaden, prácticamente están cometiendo un delito ante la autoridad", manifestó Isaac Escobedo.

De acuerdo con los vecinos, los comerciantes fueron retirados inicialmente de la avenida Jorge Basadre durante la gestión del exalcalde Víctor Gandarillas, con el objetivo de modernizar la zona. Posteriormente, fueron reubicados en los alrededores del estadio Maracaná; sin embargo, con el paso de los años algunos grupos regresaron progresivamente a distintas calles hasta instalarse nuevamente en Jirón de la Unión.

Acciones legales y reclamos ciudadanos

Los habitantes señalaron que presentaron memoriales, cartas notariales y denuncias ante diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú. Además, cuestionaron la falta de fiscalización y apoyo policial durante los días de feria. Escobedo afirmó que los vecinos agotaron todas las vías de diálogo con la municipalidad.

"Nos habla, pero no actúa. Vamos a presentar una demanda contra la municipalidad, contra el alcalde y contra los funcionarios", declaró Escobedo.

Asimismo, los residentes indicaron que el comercio informal habría provocado acumulación de basura, proliferación de roedores y obstrucción de las vías públicas. Según señalaron, esta problemática afecta especialmente a adultos mayores y familias que viven de manera permanente en el sector.

Exigen mayor autoridad y control

Aunque reconocen el derecho al trabajo de los comerciantes, los vecinos consideran que las ventas no deben desarrollarse en una zona residencial declarada rígida. También criticaron que las medidas adoptadas por la municipalidad, como la colocación de montículos de tierra y maquinaria pesada, no hayan solucionado el problema de forma definitiva.

Los residentes esperan que las autoridades ejecuten acciones inmediatas y hagan cumplir las ordenanzas vigentes. Para ellos, el conflicto entre vecinos, comerciantes y municipalidad evidencia la falta de autoridad y planificación urbana en una de las calles más transitadas del distrito.