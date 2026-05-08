Trujillo: Falleció el vigilante atropellado por mujer ebria tras permanecer varios días en UCI

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vigilante de 61 años perdió la vida tras ser arrollado por una camioneta en la urbanización El Golf. La conductora, que manejaba con un alto nivel de alcohol en la sangre, impactó al trabajador contra una reja, causándole heridas mortales que terminaron con su vida.

Detalles del deceso y situación de la conductora

El incidente se originó cuando la conductora de una camioneta blanca embistió directamente al trabajador de seguridad privada. Cámaras de vigilancia registraron el momento exacto donde la unidad retrocede y acelera contra el hombre, quien terminó atrapado contra las rejas metálicas de un condominio exclusivo.

Según informó el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, el paciente ingresó con un diagnóstico de traumatismos severos por aplastamiento constante. Su condición clínica fue catalogada como crítica desde el primer momento, requiriendo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente por el personal especializado del hospital.

Las cámaras de seguridad revelaron que el auto embistió directamente contra el vigilante, quien se encontraba en su puesto de trabajo. El impacto fue de tal magnitud que el trabajador perdió el conocimiento de forma instantánea, mientras que la unidad involucrada mostraba daños materiales visibles en la carrocería.

#TRUJILLO

Una mujer atropelló y dejó gravemente herido a un vigilante la noche del domingo 3 de mayo en la Urb. Las Palmas del Golf, Víctor Larco. pic.twitter.com/FKAvOVi92s — Annie #Callao❤🇵🇪 (@Anniecas16) May 4, 2026

Consecuencias legales y dosaje etílico positivo

La situación de la responsable, identificada como Maricsa Alfaro Cerna, ha dado un giro tras confirmarse el deceso. El examen de dosaje etílico arrojó que la conductora manejaba con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del fatídico accidente.

Además del estado de ebriedad, se detectó que la mujer circulaba con la licencia de conducir vencida desde el 2022. Esta acumulación de faltas graves incrementaría la responsabilidad penal. Sin embargo, la Fiscalía no solicitó la orden de prisión a la también empresaria, generando conmoción.

Esto generó un fuerte rechazo social, pues la implicada recibió comparecencia con restricciones y libertad inicial. No obstante, con la muerte confirmada del vigilante, las autoridades judiciales deberán evaluar el pedido de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo agravado.

La familia del occiso pedía justicia por el atropello y denunció presuntas irregularidades en las primeras actas policiales del caso. Ante esto irán en busca de que la justicia sea implacable ante un acto de imprudencia que terminó con la vida de un ciudadano que solo trabajaba para su sustento.

Este caso de la muerte de vigilante en Trujillo por la conductora en estado de ebriedad subraya la urgencia de penas severas contra la conducción bajo efectos del alcohol y la impunidad. La sociedad espera que el fallecimiento de Juan Martínez Torres no quede impune frente a las evidencias registradas en video.