Ciudad Nueva: vecinos denuncian abandono e inseguridad en losa deportiva del Comité 20

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El abandono, la inseguridad y la falta de mantenimiento en la losa deportiva y la plaza del comité 20, en el distrito de Ciudad Nueva, fueron denunciados por vecinos del sector encabezados por Fidel Ochoa, presidente de la asociación de adultos mayores José Olaya. El dirigente aseguró que el espacio público permanece deteriorado desde hace casi dos décadas y actualmente representa un riesgo para los residentes.

Infraestructura deteriorada

Durante un recorrido realizado en la zona, los vecinos mostraron el estado crítico de la infraestructura. La losa deportiva presenta estructuras oxidadas, puertas desprendidas, basura acumulada y ausencia de iluminación nocturna. Además, indicaron que personas ajenas al sector utilizan el lugar para consumir bebidas alcohólicas e incluso cometer presuntos actos ilícitos.

"Desde esa fecha hasta hoy día, ahí quedó todo, todo está desmoronado. Antes era bonito, pero no se ha hecho mantenimiento", declaró Fidel Ochoa, quien recordó que la obra habría sido culminada aproximadamente en el año 2007.

El dirigente sostuvo que el deterioro afecta principalmente a los adultos mayores y escolares que transitan diariamente por la zona. "En la noche nadie sale porque no hay luz y existe peligro de asaltos. Nosotros llamamos a Serenazgo, pero nunca llegan", cuestionó.

Reclamo por inseguridad

Los residentes también denunciaron la ausencia de presencia policial y patrullaje preventivo. Según Ochoa, el comité 20 se ha convertido en una "tierra de nadie", debido a la falta de control de las autoridades.

Durante la transmisión realizada en el lugar, se observaron botellas de licor, vasos descartables y basura dentro del recinto deportivo. Vecinos afirmaron que estas reuniones se producen incluso durante las mañanas y generan temor entre quienes viven cerca del espacio público.

Asimismo, indicaron que algunos ciudadanos han denunciado presuntos casos de venta de sustancias ilícitas en los alrededores; sin embargo, aseguran que las intervenciones no se concretan.

Pedido de remodelación

Fidel Ochoa señaló que la remodelación de la losa deportiva habría sido incluida dentro del presupuesto participativo del distrito, por lo que esperan que las autoridades ejecuten el proyecto durante este año.

"Queremos que este comité sea remodelado y tenga mejores condiciones para los adultos mayores y los jóvenes. Nosotros necesitamos espacios para salir y recrearnos", manifestó.

Los vecinos también exhortaron al alcalde distrital Walter Cardoza a priorizar la recuperación del recinto deportivo y garantizar seguridad en el sector. Indicaron que el espacio podría convertirse nuevamente en un punto de encuentro familiar si recibe el mantenimiento correspondiente.

Finalmente, los residentes reiteraron que el abandono, la inseguridad y la falta de mantenimiento no solo afectan la imagen urbana del comité 20 de Ciudad Nueva, sino también la tranquilidad y calidad de vida de quienes habitan en esta zona del distrito.