Acequia abandonada genera alarma por dengue en Pocollay

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desborde de acequia genera riesgo de dengue

La preocupación por el dengue y una acequia mantiene en alerta a varias familias de la zona cercana al óvalo de Pocollay, a la altura del restaurante Socavaya. Vecinos denunciaron que el desborde y empozamiento de agua en una acequia rural viene generando malos olores, proliferación de mosquitos y temor por posibles casos de dengue, especialmente porque en el sector viven menores de edad.

Emilio un vecino afectado relató que acudió desde tempranas horas al Ministerio de Agricultura y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para solicitar mantenimiento de la acequia; sin embargo, asegura que no recibió atención inmediata. "Me han peloteado. Me dicen que recién en siete días lo van a resolver, pero el agua lleva varios días empozada", manifestó indignado.

Según explicó, aunque el agua ya dejó de circular en algunos tramos, la acequia continúa acumulando residuos y charcos que permanecen durante varios días. Esta situación favorece la aparición de larvas de mosquitos transmisores del dengue. "Quedan empozadas cinco o seis días y en ese tiempo las larvas pueden eclosionar", advirtió el vecino.

Riesgo sanitario en zona urbana

Los moradores señalaron que la zona ya no puede considerarse exclusivamente agrícola debido al crecimiento urbano y a la presencia de viviendas familiares. Por ello, consideran que las autoridades deben intervenir con mayor rapidez para evitar problemas sanitarios.

"Ya no estamos hablando de chacras, acá ya hay familias viviendo. Tengo dos menores en casa y hay vecinos que también tienen niños pequeños", expresó el denunciante. Asimismo, indicó que el callejón donde se ubica la acequia presenta abundante maleza y falta de limpieza, lo que agrava aún más el problema.

Los vecinos cuestionaron la falta de mantenimiento por parte de las entidades responsables y aseguraron que la Dirección Regional de Salud ya realizó una inspección en el lugar. "Diresa ha venido a hacer el levantamiento y mandó el informe correspondiente, pero hasta ahora nadie hace nada", señaló.

Piden soluciones definitivas

Ante esta situación, los residentes solicitaron acciones inmediatas para evitar la propagación del dengue en Pocollay. Entre los pedidos principales figura el techado o cobertura de la acequia mediante bloques de concreto, con el objetivo de impedir que el agua quede expuesta y se convierta en foco infeccioso.

Los pobladores esperan que las autoridades del Ministerio de Agricultura, ANA y la municipalidad de Pocollay coordinen una solución definitiva antes de que el problema genere consecuencias mayores para la salud pública. Mientras tanto, el temor por el dengue, el abandono de la acequia y la falta de atención en Pocollay continúan generando malestar entre las familias afectadas.