Álvaro Henzler renuncia a la presidencia de Transparencia en pleno proceso electoral

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un comunicado difundido este viernes, la Asociación Civil Transparencia anunció la renuncia irrevocable de Álvaro Henzler a la presidencia de la institución, cargo que ejercía desde el año 2023. La decisión se produce en pleno proceso electoral y marca un cambio significativo en la conducción de una de las organizaciones más influyentes en la vigilancia ciudadana de los comicios en el Perú.

Transparencia destacó que Henzler optó por anteponer el interés institucional a su continuidad en el cargo, aunque sin detallar los pormenores ni motivaciones que derivaron en esa decisión. La vicepresidenta del Consejo Directivo, Fabiola León Velarde, asumirá interinamente la presidencia mientras se convocan elecciones para el nuevo Consejo Directivo del periodo 2026-2028.

La institución agradeció el trabajo y compromiso de Henzler, resaltando que durante su gestión se fortaleció la observación electoral ciudadana, se amplió la participación de voluntarios a nivel nacional y se impulsaron iniciativas para promover un voto más informado.

A la opinión pública. pic.twitter.com/0MfiGz5Bah — Transparencia Perú (@ACTransparencia) May 8, 2026

Rol en las elecciones 2026

En el actual proceso electoral, Transparencia ha tenido un papel clave en la segunda vuelta presidencial, elaborando informes y pronunciamientos colegiados basados en evidencia y metodologías verificables.

La organización ha insistido en la importancia de garantizar la integridad electoral y la participación ciudadana, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades y tensiones políticas. La salida de Henzler ocurre en un momento crítico, cuando la institución se encuentra en plena labor de observación y acompañamiento del proceso.

Continuidad institucional

El comunicado reafirma que todas las decisiones de Transparencia son elaboradas de manera colegiada e independiente, subrayando que la misión de la organización seguirá siendo la promoción de la integridad electoral y el fortalecimiento de la democracia peruana. La interinidad de León Velarde busca asegurar la estabilidad institucional mientras se define la nueva conducción.

La renuncia de Álvaro Henzler a la presidencia de Transparencia representa un giro inesperado en medio de las elecciones 2026. Aunque la institución asegura continuidad en su labor, el cambio de liderazgo en un momento tan sensible, donde la confiabilidad ciudadana presenta fuertes tensiones, refuerza la percepción de que la vigilancia ciudadana también enfrenta desafíos internos y externos.

La transición hacia un nuevo Consejo Directivo será clave para mantener la confianza en una organización que, desde hace décadas, ha sido referente en la defensa de la transparencia y la participación democrática en el Perú.