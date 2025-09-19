Arequipa: Dos motociclistas mueren tras chocar contra tráiler en la Panamericana Sur

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las carreteras de Arequipa continúan siendo escenario de tragedias viales. En la madrugada de este jueves, un accidente cobró la vida de dos personas que viajaban en una motocicleta. El hecho se registró en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Mariscal Cáceres, en la provincia de Camaná, cuando los ocupantes del vehículo menor impactaron violentamente contra la parte posterior de un tráiler.

El choque fue de tal magnitud que ambos varones, de aproximadamente 35 años, fallecieron de manera instantánea. Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron el deceso de las víctimas.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue central de Camaná.

Investigación de las causas del accidente

De acuerdo con la información preliminar de la PNP, el conductor de la motocicleta habría perdido el control del vehículo por exceso de velocidad o por no percatarse de que el tráiler se encontraba detenido en la vía. Esta combinación de factores habría ocasionado el impacto fatal.

Las autoridades de tránsito indicaron que los motociclistas no tuvieron posibilidad de reacción, lo que explica la inmediatez del desenlace. Asimismo, se presume que la falta de atención en la conducción pudo ser determinante.

El siniestro mantiene en alerta a los pobladores de la provincia de Camaná, donde en los últimos meses se han registrado múltiples incidentes en carreteras.

La Panamericana Sur, al ser una de las principales vías de comunicación del sur peruano, concentra gran parte del tráfico pesado y se convierte en un punto crítico para la seguridad vial.

Llamado a la prevención en las carreteras

Este nuevo accidente reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad vial en el sur del país. Las autoridades regionales y provinciales, junto con la PNP, reiteran la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia prudente con otros vehículos y extremar la atención al volante, especialmente en tramos de alta circulación de transporte pesado.

Los especialistas en tránsito sostienen que, además de la responsabilidad individual de los conductores, se deben impulsar medidas preventivas, como una mejor señalización en carreteras y controles más estrictos contra la imprudencia y el exceso de velocidad.

Con la muerte de estos dos motociclistas, Arequipa suma una nueva tragedia en sus vías, recordando la urgencia de una cultura de prevención para evitar más pérdidas humanas en las carreteras del país.