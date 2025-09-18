Apurímac: Muerte de torero aficionado enluta festividad en Chincheros

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico suceso sacudió al distrito de Huaccana, en la provincia de Chincheros (Apurímac), durante la festividad de Jesús de Exaltación.

En plena corrida de toros organizada en el centro poblado de Alaypampa, el torero aficionado Rudy Saccaco Huachaca, de 40 años, fue embestido de manera frontal por un toro, lo que le provocó graves heridas que terminaron costándole la vida.

Según la Policía Nacional, el hombre intentaba ejecutar una maniobra frente a la tribuna cuando el animal lo alcanzó violentamente, dejándolo tendido en medio del ruedo. Testigos relataron que el público reaccionó con pánico y angustia al presenciar la escena.

De inmediato, varios asistentes se acercaron para auxiliar al herido, quien fue trasladado en un patrullero hasta el centro de salud de Huaccana.

Los médicos hicieron lo posible por estabilizarlo para su derivación al hospital de Chincheros, pero debido a la gravedad de las lesiones, Saccaco llegó sin vida al establecimiento.

La suspensión de la festividad

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades y los organizadores decidieron suspender todas las actividades religiosas y festivas programadas en honor al Señor de la Exaltación. La medida fue tomada como muestra de respeto hacia la memoria de la víctima y en solidaridad con su familia.

La festividad de Jesús de Exaltación es una de las más tradicionales de Huaccana y convoca cada año a centenares de vecinos de la provincia de Chincheros.

La noticia del deceso generó un ambiente de duelo entre los asistentes, quienes hasta ese momento participaban de las celebraciones religiosas y sociales en la comunidad de Alaypampa.

Debate sobre la seguridad en corridas patronales

La muerte de Rudy Saccaco ha despertado un debate en la zona respecto a la falta de medidas de seguridad en los eventos taurinos no profesionales que suelen organizarse durante fiestas patronales en la sierra sur del país.

En comunidades como Chincheros y Huaccana, las corridas de toros forman parte de la identidad cultural y las celebraciones religiosas, donde participan tanto toreros profesionales como aficionados. Sin embargo, la ausencia de protocolos adecuados de protección para los participantes representa un riesgo constante.

Vecinos y asistentes expresaron su preocupación por la manera en que se desarrollan estos espectáculos, en los que aficionados como Saccaco participan con entusiasmo pero sin contar con la preparación suficiente para enfrentar el peligro que implican.

Rudy Saccaco era reconocido en Huaccana y alrededores por su constante participación en corridas locales. Aunque no ejercía de manera profesional, su afición lo había llevado a involucrarse en diversas celebraciones patronales. Su repentina partida ha dejado un profundo vacío en su comunidad, que hoy lo despide con pesar.

El caso ocurrido en Apurímac abre un nuevo escenario de reflexión para las autoridades locales y regionales, quienes deberán evaluar si se requieren medidas adicionales de seguridad o regulaciones más estrictas para reducir los riesgos en futuras festividades.