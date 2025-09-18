Tragedia en Otuzco: Explosión en vivienda dejó el saldo de un fallecido y dos heridos

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Otuzco, La Libertad, se suscitó una fuerte explosión en el interior de un inmueble, ubicado en la localidad de Santa Rosa. El trágico hecho dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos. Según lugareños, el punto del siniestro funcionaba como un taller clandestino de pirotecnia.

Fuerte explosión deja un muerto y dos heridos

La potente explosión, registrada este jueves 18 de septiembre, redujo a escombros la vivienda acabando con la vida de su dueño identificado como Santos Loyola Ríos, de 44 años. Asimismo, provocó que dos personas resultaran heridas. Una de ellas fue identificada como Rafael Trujillo Chávez, quien fue derivado al Hospital de Apoyo de Otuzco.

Cabe resaltar que, la casa hecha de adobe sería usada como taller de pirotecnia clandestino. La humareda y el estruendo se expandió por los hogares que se encuentran cerca alarmando a la población debido a que rompió las lunas de sus ventanas.

De acuerdo a testigos, en el momento del accidente, en el interior del inmueble se encontraban cuatro personas, entre ellas la víctima mortal. Además, hasta el lugar del trágico suceso llegaron rápidamente brigadas del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Otuzco para atender la emergencia.

Respecto a las primeras indagaciones, se informó que la explosión habría sido provocada por manipulación de fuegos pirotécnicos en el interior de la vivienda, quedando descartada la hipótesis de un posible atentado por sicariato. Por su parte, los vecinos de la zona han recordado que hace un año también se produjo una explosión similar en el lugar del trágico suceso

Municipalidad Provincial de Otuzco se pronuncia

La Municipalidad Provincial de Otuzco recurrió a sus redes sociales para pronunciarse tras el trágico hecho vivido en la localidad de Santa Rosa. En su publicación precisó que personal edil y maquinaria "acudieron al lugar para realizar las labores de limpieza y remoción de escombros".

"El cuerpo de Serenazgo junto a vecinos de la zona, colaboró activamente en controlar el fuego y mantener el orden mientras se atendía la emergencia. Gracias a la acción rápida y coordinada de todos, se logró controlar la situación", se lee en la publicación.

