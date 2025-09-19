Comas: Madre es asesinada frente a sus hijas menores de edad, mientras ellas permanecen en estado grave

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La noche del jueves 18 de septiembre, alrededor de las 11 p. m., un nuevo hecho de violencia conmocionó a los vecinos de Collique, en el distrito de Comas.

Una madre y sus dos hijas menores de edad fueron víctimas de un brutal ataque a balazos cuando se desplazaban en un vehículo de alta gama.

El atentado ocurrió en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte con la avenida Túpac Amaru, donde dos sujetos a bordo de una moto lineal persiguieron y dispararon varias veces contra el automóvil de placa ASK-038.

Al volante se encontraba Mirella Flores Bazán (37), quien iba acompañada de sus pequeñas hijas, Marcela Santos Flores (7) y Rafaela Camila Santos Flores (6), además de otros dos familiares que resultaron ilesos.

Tras recibir los disparos, el vehículo perdió el control y terminó impactando contra la base metálica de una valla publicitaria a solo una cuadra de la escena del ataque. El fuerte choque dejó el frontis del auto completamente destrozado, evidenciando la violencia del hecho.

Una madre muere y sus hijas luchan por su vida

De acuerdo con la Policía Nacional, los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital de Collique, donde los médicos confirmaron la muerte de Mirella Flores Bazán a causa de los impactos de bala. Sus dos hijas permanecen en el área de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.

La tragedia ha generado profunda consternación en la comunidad, especialmente porque las víctimas eran una madre y sus hijas menores de edad.

Vecinos de la zona reportaron que los disparos causaron pánico entre transeúntes y conductores que circulaban por una de las vías más transitadas de Lima Norte.

El vehículo, que terminó seriamente dañado, fue revisado por peritos de criminalística que recogieron los casquillos de bala y otros indicios dejados en el lugar, elementos clave para la investigación.

Investigación policial en marcha

Las autoridades policiales desplegaron un operativo en Collique con el objetivo de ubicar a los responsables. Según las primeras informaciones, se trataría de dos atacantes a bordo de una moto lineal, quienes se dieron a la fuga inmediatamente después del atentado.

Aunque no se han confirmado los móviles del crimen, la hipótesis inicial apunta a un presunto ataque dirigido contra la víctima. La Policía no descarta ninguna línea de investigación y continúa recabando información de las cámaras de seguridad instaladas en las avenidas cercanas, que podrían aportar detalles sobre la ruta de escape de los sicarios.

Este nuevo episodio de violencia en Comas se suma a la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en Lima Norte. La muerte de Mirella Flores Bazán y el delicado estado de salud de sus dos hijas ponen en evidencia la urgencia de medidas más contundentes para enfrentar la delincuencia y el sicariato en la capital.