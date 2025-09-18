Delia Espinoza utiliza políticamente a Fuerza Popular por proceso de la JNJ, afirma Luis Galarreta

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras solicitar ante el Poder Judicial que su partido político sea declarado ilegal. El representante fujimorista indicó que la titular del Ministerio Público presentó dicha medida justo un día antes que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicie un proceso disciplinario en su contra.

Delia Espinoza utiliza políticamente a Fuerza Popular

En primera instancia, Luis Galarreta señaló "que no hay derecho que la fiscal de la Nación en lugar de perseguir delincuentes e ir a los sinverguenzas que matan" previo a su presentación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el proceso disciplinario en su contra.

"No nos han llamado ni siquiera para contestar la demanda, la señora (Delia Espinoza) está haciendo esto como una herramienta política. Ella ha presentado el pedido a la Corte Suprema porque está usándolo políticamente", expresó.

En esa línea, sostuvo que no se encuentran en la etapa para emitir sus descargos y explicó la razón. "La Corte Suprema tendrá más bien un trabajo que debió hacer la Fiscalía de la Nación", añadió el representante fujimorista.

"Ni siquiera tiene una prueba para que diga que se ha trabajado para violentar a periodistas, a jueces, a opositores, está criticando que si nosotros sacamos a alguien por disidiencia en nuestra bancada. La señora está haciendo un análisis político, pero lo peor es que está usando la Fiscalía para dañar el proceso electoral", enfatizó Galarreta.

Delia Espinoza tomó medida "politizada"

Luis Galarreta manifestó que le "sorprende" lo realizado por la titular del Ministerio Público y lo calificó como "un caso absolutamente inaudito". "Nos quiere inhabilitar hasta por unas votaciones", señaló.

En tal sentido, recordó que en marzo "todos los constitucionalistas criticaron" a la magistrada Espinoza Valenzuela por haber iniciado "indagaciones" a raíz de una denuncia de la ciudadana Beatriz Cano Bernales.

"Lo que se señalaba era que habíamos realizado actos de violencia contra supremos, contra autoridades (..,) que en nuestras votaciones contra la ley de amnistía, ella dice que con eso nosotros estamos tratando de alguna manera violentar los derechos", expresó Galarreta.

Bajo esa premisa, calificó a la fiscal de la Nación como una "señora absolutamente politizada". Además, alegó que lo que ha sucedido es que Delia Espinoza "está politizando su caso", en referencia a la audiencia que tendrá mañana en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En conclusión, Luis Galarreta sosotuvo, en diálogo con Exitosa, cuestionó a la fiscal de la Nación tras solicitar ante el Poder Judicial que Fuerza Popular sea declarado ilegal.