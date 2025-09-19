Balacera en la Curva, Chorrillos deja dos muertos y un herido frente a la municipalidad

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una balacera en la zona de La Curva, en Chorrillos, dejó como saldo dos muertos y una mujer herida la noche del jueves. El hecho ocurrió a pocos metros de la Municipalidad de Chorrillos, generando alarma entre vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia del sector, un colectivero que conducía un vehículo negro fue interceptado por dos motocicletas lineales que lo seguían desde el paradero San Juan.

Al llegar al cruce de La Curva, cuando el auto se detuvo en el semáforo, los copilotos de las motos descendieron y abrieron fuego contra el conductor y su copiloto, mientras una pasajera resultaba herida en el interior del vehículo.

Víctimas y escape de los atacantes

El ataque fue rápido y certero, pues los agresores efectuaron al menos 15 disparos contra las víctimas, según confirmaron los peritos de criminalística que acudieron a la escena.

El conductor del colectivo y su copiloto fallecieron de manera inmediata, mientras que la pasajera fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano.

Tras el ataque, los sicarios escaparon a bordo de las motocicletas con dirección al Centro de Lima, utilizando la avenida Guardia Civil como ruta de fuga.

Lo llamativo del caso es que el atentado ocurrió a escasos metros de la Comisaría de Villa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en la zona.

Investigación y móvil del crimen

Las diligencias quedaron a cargo de la unidad de criminalística de la Policía Nacional, quienes recogieron pruebas y casquillos en el lugar.

Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a que se trataría de un ataque por presunta extorsión contra colectiveros que operan en la zona, modalidad delictiva que en los últimos meses ha ido en aumento en distintos distritos de Lima.

Los alrededores de La Curva fueron cerrados por varias horas mientras los agentes realizaban las investigaciones correspondientes y levantaban los cuerpos de las víctimas.

La PNP ya revisa las imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables y establecer la ruta de escape que tomaron tras el atentado.

Inseguridad que alarma a la población

Este violento hecho ha vuelto a poner en evidencia la inseguridad que se vive en Chorrillos y en otras zonas de Lima, donde las bandas criminales utilizan motocicletas para ejecutar ataques armados en plena vía pública. Los vecinos exigieron mayor presencia policial y operativos para frenar la ola de violencia vinculada a la extorsión y al sicariato.

La investigación continúa, mientras la comunidad de Chorrillos permanece consternada por un nuevo episodio de violencia que deja dos familias enlutadas y a una mujer gravemente herida.