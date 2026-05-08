Valiosa información: A partir de hoy los mensajes de conocida red social ya no estarán protegidos

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la era digital, los usuarios se encuentran cada vez más conectados por medio de cada una de las plataformas que tienen en sus dispositivos móviles. Por esta razón, el cambio en una red social de gran relevancia ha alertado a los usuarios porque sus mensajes compartidos ya no serían protegidos.

Polémica decisión en la plataforma

La aplicación Instagram tendrá un cambio en su sistema desde este viernes 8 de mayo. Esto quiere decir que, la plataforma dejará de ofrecer cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos, tambien llamados DMs.

Dicha medida haría que las conversaciones, difusión de imágenes y respuesta en historia queden expuestos ante la compañia Meta liderada por CEO Mark Zuckerberg.

Este polémico cambio se dio por medio de una actualización en su centro de ayuda. Asimismo, hasta el día de hoy, la aplicación Instagram permitía activar de forma opcional esta capa de seguridad en los chats, una función que había sido introducida en 2023.

REMINDER: Starting Friday, May 8th, Instagram DM's will no longer be end-to-end encrypted.



Instagram hasn't explained why they're dropping end-to-end encryption, which raises some pretty obvious questions about what they plan to do with your private messages. pic.twitter.com/ZhuwvpRejv — Proton Mail (@ProtonMail) May 5, 2026

¿Qué significa el cifrado de extremo a extremo?

El cifrado de extremo a extremo es un tipo de tecnología diseñada para que solamente el emisor y el receptor puedan leer los mensajes.

Esto quiere decir que, cuando está activado, el contenido se bloquea por medio de claves únicas desde que se envía. A través de esta medida, terceras personas, e incluso la aplicación no puedan acceder a las conversaciones.

Algunas aplicaciónes que si cuentan con esta importante función son Whatsapp, Signal y Telegram. Incluso, aunque la compañía no preciso mayores detalles, un representante de Meta comentó que esta decisión responde al poco uso que tenía esta opción entre los usuarios.

"Muy pocas personas estaban optando por la mensajería cifrada de extremo a extremo en los DM, así que vamos a eliminar esta opción", señaló la compañía.

Consecuencias tras esta medida que entra en vigencia desde hoy

Sin embargo, organizaciones enfocadas en privacidad digital, como Proton, consideran que la decisión podría tener implicaciones más amplias. Sin la presencia de cifrado de extremo a extremo, Meta vuelve a tener la capacidad técnica de leer y analizar el contenido de los mensajes enviados en Instagram.

Eso abre la puerta a que las conversaciones puedan utilizarse para alimentar algoritmos publicitarios, entrenar modelos de inteligencia artificial o colaborar en investigaciones relacionadas con actividades no autorizadas.

Finalmente, el cambio que entra en vigencia a partir de hoy, hará que los mensajes de Instagram ya no estarán protegidos y los usuarios deberán tomar medidas frente a ello.