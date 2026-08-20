Colapso de la Panamericana Sur en Moquegua: gobierno regional brinda vía alternativa

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las fuertes precipitaciones registradas en el sur del país ocasionaron el desplome de un tramo de la carretera Costanera Sur, variante de la Panamericana Sur, en Moquegua.

La emergencia se produjo tras la activación de una quebrada, que arrastró parte de la plataforma vial y provocó el deterioro de una alcantarilla, dejando la carretera prácticamente dividida en dos.

Punto exacto del desmoronamiento

El incidente ocurrió en el sector Enersur, a la altura del kilómetro 264+600 del tramo Tacahuay-Ilo. Debido a la gravedad de los daños, el tránsito vehicular fue restringido mientras las autoridades evaluaban el estado de la vía y coordinaban el traslado de maquinaria pesada para recuperar la conexión entre Ilo y Tacna.

Vista aérea de la fractera de la carretera Tacahuay-Ilo

Acción inmediata del Gobierno Regional

Frente a la emergencia, el Gobierno Regional de Moquegua con Gilia Gutiérrez Ayala, Provías Nacional y Southern Perú coordinaron la habilitación de una vía provisional para facilitar nuevamente la circulación de vehículos.

Esta ruta temporal fue acondicionada con maquinaria pesada y permitió restablecer parcialmente el tránsito mientras continúan las labores de recuperación de la carretera.

Gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, asistió al punto afectado y autorizó vía alterna

También se movilizaron tres motobombas para evacuar el agua acumulada y se realizaron trabajos preventivos en zonas cercanas a infraestructura vinculada al abastecimiento de agua para Ilo.

La emergencia no se limitó a este punto de la carretera. Otros sectores de la Costanera Sur, entre ellos Lomas de Tacahuay, también resultaron perjudicados debido a las lluvias y al incremento del caudal en las quebradas. La interrupción afectó a transportistas, pasajeros y pobladores que utilizan esta vía para desplazarse entre Ilo y Tacna.

Arequipa enfrenta bloqueo vial

En tanto, en Arequipa, alrededor de diez kilómetros de la Panamericana Sur, entre Atico y Ocoña, permanecían afectados por huaicos, derrumbes y deslizamientos.

La situación dejó varados a cientos de vehículos y miles de personas, mientras equipos de Provías, el Ejército y personal de salud desarrollaban acciones para recuperar la transitabilidad y atender a los damnificados.

De acuerdo con el Senamhi, las precipitaciones atípicas estarían relacionadas con la DANA Aníbal, fenómeno meteorológico que generó lluvias en diversas localidades del sur peruano. Las autoridades continúan monitoreando las zonas vulnerables ante la posibilidad de nuevas emergencias.