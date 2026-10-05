Fonavi 2026: LINK para saber con tu DNI si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los exaportantes y herederos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que todavía no han cobrado una devolución pueden verificar si mantienen un cobro pendiente durante octubre de 2026. Para saber ese dato clave, conoce el link oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y ten a la mano tu DNI.

¿Dónde consultar si tienes cobro pendiente del Fonavi?

A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), informó que, según los últimos reportes oficiales al 31 de agosto del presente año, una gran cantidad de beneficiarios que ya figuran en las listas aptas aún no se han acercado a cobrar su dinero en el Banco de la Nación.

Según el reporte, serían más de 241 mil beneficiarios, entre exaportantes y herederos que aún no han retirado su dinero en la entidad bancaria: compuesto por 153.976 beneficiarios de los reintegros del 1 al 5 y otros 87.583 integrantes de las listas de pago del 1 al 22, según se precisa en el comunicado, destacando, a su vez, que esas cifras no incluían a las personas que todavía no habían sido incorporadas a alguno de los padrones de devolución.

En ese marco, la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú hacen un llamado urgente a los beneficiarios para verificar sus nombres y hacer efectivo su cobro.

Comunicado para fonavistas.

Link para verificar con tu DNI si tienes cobro pendiente

Si eres fonavista y deseas saber si tienes cobro pendiente en el Banco de la Nación, puedes ingresar a la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través del siguiente ENLACE y seguir los siguientes pasos de forma sencilla y práctica:

Al hacer clic al link de https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/ deberás seleccionar el tipo de documento de identidad que tienes, ya sea DNI, carné de extranjería, libreta electoral o carnet de fuerzas policiales o armadas. Digita el número de tu documento de identidad. Ingresa el código captcha. El sistema mostrará el resultado de la búsqueda y permitirá conocer si existe una devolución pendiente.

La consulta está destinada al fonavista titular, por lo que los datos ingresados deben corresponder a la persona que realizó los aportes. En el caso de los herederos, la consulta debía efectuarse utilizando el DNI del familiar que realizó los aportes al Fonavi.

Página para saber si tienes dinero del Fonavi por cobrar.

Consulta el Reintegro 5 del Fonavi

Respecto a la consulta del Reintegro 5, quienes ya recibieron una devolución anteriormente pueden revisar si fueron considerados para este pago ingresando al siguiente LINK.

Recuerda que los pagos de las devoluciones aprobadas se realizan mediante el Banco de la Nación, de acuerdo con los mecanismos establecidos para los beneficiarios.

En conclusión, los exaportantes del Fonavi pueden verificar en octubre de 2026, de manera gratuita y con su DNI, si tienen una devolución pendiente de cobro. Si aparecen como beneficiarios, deberán acercarse al Banco de la Nación con su documento de identidad para solicitar el pago correspondiente.