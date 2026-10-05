Segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026: ¿cuáles son las 14 regiones que volverían a votar?

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 4 de octubre, las autoridades correspondientes a los gobiernos regionales y los municipios de la capital se encuentran a la espera de los resultados oficiales que definirán una eventual segunda vuelta. Hasta el momento, son 14 regiones las confirmadas que tendrían este proceso nuevamente.

¿Cuáles son las regiones que volverán a tener elecciones para una segunda vuelta electoral?

El panorama tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se presenta fragmentado. De acuerdo con el flash electoral de Datum y América Multimedia, 14 de las 25 regiones no definieron a sus autoridades en primera vuelta y deberán acudir a un balotaje.

Asimismo, solo 11 fórmulas lograron superar el 30% de los votos requerido para evitar una segunda vuelta. En las siguientes regiones, los electores volverán a las urnas para definir a sus próximos gobernadores regionales:

Amazonas Áncash Arequipa Huancavelica Ica La Libertad Lambayeque Lima Provincias Loreto Moquegua Piura Puno Tumbes Ucayali

¿Cómo verificar los resultados en tiempo real?

Desde las 5 de la tarde del domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de este sistema, los ciudadanos pueden seguir el avance de los resultados y conocer la posición de los candidatos, con información proveniente de las actas procesadas a nivel nacional.

Para acceder al portal habilitado por la ONPE los ciudadanos pueden revisar los resultados en el siguiente enlace. Además, es importante recalcar que, las cifras irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejan un escenario abierto en 14 regiones del país, donde los electores deberán volver a las urnas para definir a sus próximos gobernadores. Mientras tanto, la ONPE continúa actualizando su plataforma oficial con las actas procesadas de las distintas mesas de sufragio a nivel nacional.

Finalmente, las cifras pueden variar conforme avance el conteo y se incorporen nuevas actas al sistema. De esta manera, la ciudadanía podrá realizar el seguimiento de los resultados y conocer cómo evoluciona la definición de las autoridades regionales. La información oficial de la ONPE será clave para confirmar los resultados y establecer qué regiones acudirán finalmente a una segunda vuelta electoral.