Gobierno solicita autorización al Senado para que Keiko Fujimori viaje a El Salvador y España entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo volvió a solicitar al Senado una nueva autorización de viaje al extranjero en favor de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, a fin de que pueda asistir a El Salvador y España, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre próximo.

Cabe precisar que, tras su retorno al país luego de participar en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, la mandataria anunció en sus redes que había sido invitada por su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a una visita de oficial para finales de octubre.

Agenda oficial prevista de aprobarse su viaje a El Salvador

De acuerdo con el proyecto de resolución legislativa presentada este lunes 5 de octubre por el Gobierno, la jefa de Estado fue invitada a visitar el mencionado país centroamericano entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre.

En ese sentido, el día 29 de reuniría con el presidenta Nayib Bukele y con el ministro de Justicia y Seguridad Pública la República de El Salvador, Gustavo Villatoro, con quien visitaría la prisión de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Además, tiene previsto acudir al emblemático Hospital Rosales para conocer su moderno sistema de atención de emergencias de alta capacidad y con tecnología de vanguardia. El acto programado para el 30 de octubre contaría con la presencia del ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi.

Del mismo modo, para ese mismo día en mención, la presidenta de reuniría con la ministra de Educación, Karla Trigueros, con la finalidad de conocer el programa "Dos Escuelas por Día", el cual pretende recuperar colegios deteriorados o entregar nueva infraestructura educativa a los escolares de aquel país.

Proposición de resolución legislativa.

Invitada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en España

De aprobarse el pedido de viaja el extranjero, la presidenta Keiko Fujimori acudiría a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, donde participaría en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, encuentro que congregará a los Estados de América Latina, España, Portugal y Andorra, con el propósito de promover el diálogo, la concertación y la cooperación sobre asuntos de interés común.

Asimismo, la Cumbre constituirá un espacio para abordar la gestión del riesgo de desastres, con especial énfasis en la atención y respuesta frente al fenómeno El Niño, así como otros temas de relevancia para el país en materia de cooperación iberoamericana.

Además, se tiene prevista la firma de la Declaración de Madrid, con el objetivo de promover el fortalecimiento y la planificación futura de este mecanismo, así como la sostenibilidad ambiental, la transformación digital y la inteligencia artificial; la educación, la ciencia y la innovación, la cohesión social, la cultura y una mayor proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana.

Finalmente, de aprobarse el pedido por la Cámara de Senadores, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.