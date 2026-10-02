Escolar es apuñalado en Trujillo: 10 menores fueron intervenidos tras pelea frente a colegio José María Arguedas

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un escolar quedó hospitalizado tras ser herido con un objeto punzocortante durante una pelea entre estudiantes cerca del colegio José María Arguedas, en El Porvenir, Trujillo. El ataque ocurrió el 30 de septiembre y es investigado por la Policía Nacional del Perú.

Investigación policial

Según Andina, cámaras de seguridad registraron el momento de la agresión y las imágenes serán utilizadas para esclarecer cómo ocurrió el enfrentamiento. Tras conocerse el caso, agentes policiales intervinieron a diez menores que presuntamente participaron en el ataque y que pertenecerían a la misma institución.

La agresión ocurrió en las inmediaciones de la institución educativa José María Arguedas, ubicada en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo. El escolar fue trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de la lesión provocada durante el enfrentamiento con otros alumnos.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque registrado durante la noche del miércoles 30 de septiembre. De acuerdo con Andina, este material permitirá aportar elementos para determinar las circunstancias de la pelea, mientras la PNP continúa con las investigaciones.

Vecinos del sector señalaron que estos enfrentamientos ocurrirían de manera frecuente durante la salida del colegio. Según Andina, los residentes expresaron preocupación porque estas peleas también representan un riesgo para las personas que viven en los alrededores del plantel educativo y sus familias cercanas también.

Gerencia Regional de Educación La Libertad se pronunció.

Menor permanece estable

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad informó que el estudiante se encuentra estable y rechazó el hecho de violencia registrado cerca del colegio. La entidad también señaló que la situación generó preocupación entre la familia del menor y la comunidad educativa del plantel.

"Este hecho nos alerta sobre la gravedad de la violencia entre menores de edad y la urgente necesidad de fortalecer la prevención desde el hogar, las instituciones educativas y la sociedad", anunció.

La entidad pidió a los padres de familia asumir responsabilidad en la formación de sus hijos, establecer límites, inculcar valores, supervisar actividades y conocer sus amistades. También remarcó la importancia de permanecer atentos a los comportamientos de los adolescentes dentro y fuera del entorno escolar.

Según Andina, la Gerencia Regional de Educación sostuvo que la formación de los adolescentes involucra a las familias, las instituciones educativas y la sociedad. El caso continúa bajo investigación policial, mientras el escolar permanece estable tras resultar herido durante la pelea entre estudiantes en Trujillo.