Candidato único pierde en Arequipa: votos blancos y nulos superan ampliamente a Rómulo Suyco en Lari

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Rómulo Suyco Panda, candidato de Somos Perú y único postulante a la alcaldía de Lari, en Caylloma, Arequipa, obtuvo 188 votos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). Los votos blancos y nulos llegaron a 488, superando ampliamente su respaldo electoral, según resultados oficiales publicados.

ONPE registra mayoría de votos blancos y nulos

Estos resultados de la ONPE al 100 % muestran que Suyco Panda alcanzó 188 votos, equivalentes al 27 % del total. En cambio, 407 electores votaron en blanco y otros 81 emitieron votos nulos durante la jornada electoral realizada en Lari distrital.

El distrito registró 676 votos emitidos. De esa cifra, los votos blancos representaron 60 %, mientras que los nulos llegaron al 11 %. En conjunto, ambos tipos de voto sumaron 488 sufragios, una cantidad superior a los obtenidos por el candidato de Somos Perú.

La situación también tiene un antecedente directo. En las ERM 2022, Rómulo Suyco Panda fue nuevamente el único candidato a la alcaldía de Lari. En aquella jornada obtuvo 109 votos, mientras los votos blancos alcanzaron 478 y los nulos llegaron a 129.

Este año se repitió el escenario de hace 4 años. Suyco Panda volvió a participar sin competidores en la elección municipal de Lari y nuevamente quedó por debajo de la suma de votos blancos y nulos contabilizados durante el proceso electoral.

En los comicios de 2022, los votos blancos y nulos también superaron los dos tercios de los sufragios emitidos. Ese resultado ocasionó la nulidad de la elección en Lari y posteriormente el distrito participó en las Elecciones Municipales Complementarias realizadas en 2023 nuevamente en Lari.

Resultados ONPE

Lari podría volver a elecciones municipales

Para las ERM 2026, Lari volvió a presentar un candidato para la alcaldía distrital. Suyco Panda representó a Somos Perú y quedó como única opción en la cédula, pero los resultados oficiales mostraron nuevamente una mayoría de votos blancos y nulos.

Los datos oficiales muestran que los votos blancos fueron la opción con mayor cantidad de registros en Lari, con 407 sufragios. Los votos nulos ocuparon el siguiente lugar con 81. Suyco Panda, en cambio, recibió 188 votos durante esta jornada electoral municipal en Arequipa distrital.

Con los resultados registrados, se prevé la declaratoria de nulidad del proceso electoral en Lari. Se espera que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a nuevas elecciones para definir las autoridades municipales correspondientes al distrito de la provincia de Caylloma.

El caso de Lari vuelve a destacar por la presencia de un candidato único y por el volumen de votos blancos y nulos registrado. Rómulo Suyco obtuvo 188 votos, mientras ambos grupos sumaron 488, de acuerdo con los resultados oficiales difundidos recientemente.