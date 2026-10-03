Jugador de voleibol confiesa que es gay con inesperado anuncio: "Está bien ser exactamente quien soy"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Rui Takahashi decidió dar un paso que, según contó, le tomó años afrontar. El jugador de voleibol de 26 años confesó que es gay a través de un emotivo mensaje en redes sociales y recibió una ola de respaldo dentro y fuera de Japón.

Rui Takahashi contó cómo llegó a aceptarse

El deportista japonés compartió su anuncio justo cuando se acerca una nueva temporada con los Suntory Sunbirds de Osaka, equipo de la liga japonesa SV en el que se desempeña como atacante externo. Su revelación lo convirtió en una figura destacada de la visibilidad LGBTQ+ en el deporte profesional de Japón.

Bajo el título "Un mensaje", Rui Takahashi explicó que durante buena parte de su vida tuvo dificultades para enfrentar una parte de sí mismo. "Desde la infancia, he luchado y temido enfrentar cierto aspecto de mí mismo, rechazando a menudo quién soy. Ese aspecto es el hecho de que soy gay, que soy una minoría sexual", escribió.

Uno de los puntos claves de su proceso fue la cercanía con su hermano menor, Ran Takahashi, también reconocido voleibolista de la selección japonesa. Ambos compartieron equipo durante las dos últimas temporadas con los Sunbirds, periodo en el que consiguieron un campeonato y posteriormente un subcampeonato de liga.

"Una conversación con Ran me dio el valor para finalmente aceptarme a mí mismo", contó Rui, quien también destacó el respaldo recibido por su familia, compañeros, personal del equipo y personas cercanas.

Su hermano Ran y la reacción tras el anuncio

La relación entre los hermanos no solo se ha visto dentro de la cancha. Ambos manejan las populares cuentas de YouTube y TikTok "RanRui", que reúnen a casi un millón de suscriptores y seguidores, por lo que la revelación de Rui rápidamente generó repercusión entre quienes siguen su carrera.

Ran no necesitó extenderse demasiado para mostrarle su respaldo. En los comentarios de Instagram, escribió simplemente: "Rui es Rui", dejando claro su apoyo a su hermano.

El anuncio también recibió mensajes de otros deportistas. Josh Scott, jugador profesional de baloncesto en Japón, señaló: "¡Rui, te admiro muchísimo por compartir tu historia! Estás cambiando las cosas para mucha gente aquí en Japón". Jack Dunne, jugador de rugby, destacó la importancia de que Takahashi pueda mostrarse tal como es.

Takahashi, por su parte, dejó claro que su revelación no cambia sus objetivos deportivos. "Mi compromiso con el voleibol y mi afán de superación personal permanecen intactos", afirmó, antes de expresar su deseo de seguir creciendo en el deporte sin dejar de ser fiel a sí mismo.

En ese sentido, Rui Takahashi confesó que es gay y convirtió su inesperado anuncio en un mensaje de autoaceptación, respaldado especialmente por su hermano Ran, su familia y su entorno deportivo.