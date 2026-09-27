A un mes del asesinato de Milan: familia exige justicia por caso de escolar apuñalado en Huancayo

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A un mes del trágico homicidio de Milan, el escolar de 13 años que perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca por otro estudiante en Huancayo, su familia continúa en una dolorosa e incierta búsqueda de justicia.

En diálogo con Exitosa, Rubén Taipe, padre de la víctima, alzó nuevamente su voz para exigir que se aplique la máxima sanción legal contra los responsables, denunciando que las diligencias se encuentran estancadas y que existe una presunta omisión de funciones por parte de las instituciones competentes.

Violencia perpetrada por adolescentes en colegio

Durante su dramático testimonio, Taipe profundizó en el infierno que vivía su hijo a manos de los grupos escolares violentos que operan con total impunidad. "Toda una comunidad esperamos una respuesta que a la fecha no tenemos", reclamó, revelando que los problemas comenzaron desde el ingreso del menor al colegio Santa Isabel.

Según detalló, alumnos de grados superiores instauraron un sistema de cobro de cupos de S/ 1 a S/ 2 a cambio de no agredir a los más pequeños. Milan, al resistirse a estas extorsiones sistemáticas, solía regresar a casa con evidentes signos de haber sido golpeado, una situación que las autoridades educativas no supieron frenar.

Negligencia de las autoridades

El padre también apuntó contra una presunta negligencia generalizada frente a la histórica y violenta rivalidad entre las instituciones educativas Santa Isabel y Politécnico. Explicó que este conflicto venía escalando peligrosamente desde junio, registrando casos previos de estudiantes que terminaban en hospitales con graves heridas de arma blanca.

Acusó directamente a la Policía Nacional, la municipalidad y a los directivos de ambos colegios por omisión de funciones, ya que permitían que grupos de alumnos se agruparan a la salida del turno tarde para cazar, perseguir y amedrentar a sus rivales sin ninguna estrategia de prevención.

"Es de conocimiento público que se venían enfrentando estas dos instituciones: Politécnico y Santa Isabel, una rivalidad de años que desde el mes de junio se venía intensificando", señaló el padre.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, Rubén Taipe, padre de Milan, escolar de 13 años asesinado en Huancayo, exigió justicia por la muerte de su hijo y pidió que los responsables reciban la máxima sanción conforme a ley. La familia espera que las autoridades... pic.twitter.com/kDGZGOpdTw — Exitosa Noticias (@exitosape) September 27, 2026

Caso Milan estancado

La frustración de la familia se agrava ante la parálisis judicial. Taipe denunció que su solicitud para conformar una comisión investigadora ha sido ignorada, y que no se evidencian avances significativos para determinar el grado de culpabilidad y participación del presunto homicida, un adolescente de 17 años que actualmente cumple cuatro meses de internamiento preventivo en un centro de rehabilitación en El Tambo.

Esta falta de celeridad lo llevó a reflexionar sobre la centralización de la justicia en el país, tomando como referencia el reciente escándalo en el colegio Liceo Naval. Aunque el padre espera que el caso capitalino se resuelva favorablemente, cuestionó por qué los crímenes ocurridos en regiones pasan desapercibidos y no generan la misma movilización estatal.

"¿Con nosotros por qué la discriminación? Para nosotros también está la indignación, porque la ley está para todos pero las reacciones y actuaciones no son iguales", sentenció con impotencia.

El asesinato de Milan trasciende la tragedia familiar para desnudar un fallo sistémico en la prevención de la violencia escolar y una preocupante desigualdad en la administración de justicia en el Perú.

Ante la inacción estatal y la falta de una investigación seria denunciada por la familia del menor, la comunidad huancaína ya se encuentra organizando una asamblea general para convocar a una marcha, advirtiendo que no permitirán que el tiempo y la indiferencia institucional entierren el caso en la impunidad.