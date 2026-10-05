Conteo de votos acaba con 1 muerto: tensión electoral en Áncash desencadena balacera en centro de votación

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un grave enfrentamiento armado ocurrió durante el conteo de votos en el distrito de Chavín de Huántar, situado en la provincia de Huari, Áncash. Este hecho dejó como saldo un hombre fallecido y un efectivo policial con heridas de gravedad.

El incidente ocurrió cuando simpatizantes de diferentes agrupaciones protagonizaron violentos choques tras la publicación de los primeros resultados electorales. Ante esta situación, un contingente policial se movilizó desde la ciudad de Lima para restablecer el orden público y pacificar rápidamente la zona afectada.

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Víctima mortal durante conteo de votos

La persona que perdió la vida en medio del caos fue identificada como John Montes Casiguamán, de 34 años. Su deceso ha dejado en la orfandad a dos menores, de seis años y cuatro meses, generando consternación entre los vecinos que hallaron más de veinte casquillos de bala regados cerca al local.

"Él se encontraba en el parque con sus amigos. Como se han enfrentado los bandos de los partidos políticos, él ha divisado y en eso le cae el disparo", contó la esposa de la víctima Daniela Trevejo.

Trevejo, explicó que el proyectil impactó directamente en la cabeza de Montes, causándole la muerte instantánea. Según su testimonio, los ataques armados se originaron desde el lugar donde se replegaba el grupo de simpatizantes del actual alcalde, Oswaldo Montes, luego de perder en su intento por anular los comicios.

Además de este hecho lamentable, en un informe de Latina los familiares cuestionaron el accionar de las autoridades municipales locales por una presunta manipulación de evidencias.

Se denunció que las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el fatal enfrentamiento fueron eliminadas, y hasta la fecha no existe ninguna persona detenida por el crimen.

Tensión previa durante las elecciones

Días antes a que se llevaran los comicios, se registraron múltiples manifestaciones en distritos vecinos. Los reclamos escalaron hasta provocar un bloqueo en el túnel de Cahuish, medida con la que buscaban impedir el ingreso de electores foráneos durante esta jornada de sufragio.

"Ya nos veníamos prever esta situación. Habíamos hecho el llamado a todas las entes que pongan medidas más drásticas para toda la zona de los Conchucos", mencionó Joel Muñoz, integrante del Frente de Defensa.

Esta advertencia fue mencionada por Joel Muñoz ante las tensiones generadas por la ventaja preliminar del candidato de Acción Popular, Julián Quevedo. Los opositores habían anticipado que los ánimos podrían desbordarse en localidades cercanas como Cajay, Musga, Rahuapampa y Huachis, por lo que exigían un mayor control preventivo.

Comunicado del JNE

Frente a esta crisis, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento para rechazar enérgicamente estos actos. El organismo electoral solicitó formalmente al Ejecutivo y a la fuerza policial brindar todas las garantías de seguridad ciudadana para resguardar la integridad de la población en toda la jurisdicción.