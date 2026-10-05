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Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las causales y requisitos para presentar una dispensa electoral, según el JNE

Los ciudadanos que no pudieron votar o instalar sus mesas de sufragio en las elecciones regionales y municipales podrán presentar desde hoy, lunes 5 de octubre, su dispensa electoral ante el JNE.

Ciudadanos que no pudieron votar ya pueden solicitar su dispensa electoral.
Ciudadanos que no pudieron votar ya pueden solicitar su dispensa electoral. JNE

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 05/10/2026

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Tras llevarse a cabo las elecciones generales y municipales, ayer, domingo 4 de octubre, los ciudadanos que no han podido emitir su voto pueden presentar desde hoy su solicitud de dispensa (por no sufragar) o justificación (por no instalar la mesa de sufragio), de acuerdo a lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Vale recordar que, dicho beneficio de ley se habilita inmediatamente al día siguiente de desarrollarse los comicios, según el nuevo Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral, aprobado mediante Resolución N.º 0113-2025-JNE, y publicado en marzo del año pasado. 

Causales para solicitar la justificación y/o dispensa 

De acuerdo con el organismo electoral que preside Roberto Burneo, existen una serie de causales que eximen de sanciones administrativas a los ciudadanos que por no pudieron ser parte del acto electoral del domingo 4 de octubre.

En ese sentido, las razones para acceder a la dispensa son: viajes al extranjero por salud o estudios, desastres naturales o de origen humano, fallecimiento de familiar directo, función electoral, error en el padrón electoral, discapacidad, lactancia en periodo de gestación, robo o pérdida del DNI/DNIe, entre otros.

Para iniciar con el trámite, los ciudadanos deberán ingresar al Sistema de Dispensa Virtual (SIDVID) del JNE, a través de la siguiente página web: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login. En ese sentido, el vocero del JNE, Luis Grillo, indicó que la entidad tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para resolver la solicitud.

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Cabe precisar que, el pedido debe presentarse desde el día siguiente de la elección y hasta antes de que la Unidad de Cobranza del JNE emita una resolución de medida cautelar de embargo.

Cuáles son los requisitos para tramitar una justificación y/o dispensa?

Tras conocerse las causales que pueden justificar la dispensa electoral de los últimos comicios electorales, a continuación te revelamos los requisitos exigidos para terminar de acceder a dicho trámite, según la normativa vigente

  • Copia de DNI/DNIe (Solo para la causal de pérdida o robo de DNI).
  • Copias simples de los documentos que sustenten la causal invocada que comprenda un periodo electoral determinado y directamente relacionado con la fecha central del proceso electoral.
  • Pago por derecho de trámite, de acuerdo con el monto aprobado en el TUPA vigente. En caso de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio el monto a pagar es S/. 25.90 soles. En caso de inasistencia al sufragio el monto a pagar es de S/. 25.90 soles. Si cuentan con ambas omisiones en un mismo proceso electoral se cancela el monto menor (S/. 25.90). El derecho de pago debe acreditarse por cada proceso electoral.
  • El pago por derecho de trámite se realiza en cualquier agencia del Banco de la Nación al código 01465 o por medios virtuales a través del portal https://pagalo.pe.

Vale mencionar que, los ciudadanos cuyo pedido de justificación y/o dispensa han sido denegados (improcedencia), podrán interponer un recurso de reconsideración en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del pronunciamiento, a través del Sistema de Dispensa Virtual.

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Finalmente, sobre la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales, el titular del JNE indicó que podría darse durante la primera semana de noviembre, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa

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