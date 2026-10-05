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Aclara razones

Mano Menezes contradice a la FPF y asegura que Oliver Sonne no está lesionado: "Si lo estuviera no estaría aquí"

El director técnico de la selección peruana contradijo el comunicado emitido por la FPF, asegurando que la baja del lateral ante Colombia responde a una dosificación de minutos y no a un problema físico.

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/10/2026

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Una evidente contradicción en la comunicación de la selección peruana ha generado sorpresa. Luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informara sobre la desafectación de Oliver Sonne producto de una lesión, el director técnico Mano Menezes descartó cualquier problema físico del jugador en conferencia de prensa y aclaró que su ausencia responde estrictamente a una decisión técnica y a una planificación de cargas.

Menezes fue enfático al ser consultado sobre los rumores de una molestia en la rodilla, señalando que si el lateral sufriera una lesión no se encontraría con el grupo. De esta manera, el DT precisó que el futbolista no quedó al margen por razones médicas, sino por un esquema de rotación diseñado para evitar cualquier desgaste innecesario.

Rotación y prevención de lesiones

Según detalló el estratega brasileño, la hoja de ruta contemplaba la participación de Sonne en fechas intercaladas durante la serie de amistosos de la fecha FIFA, permitiéndole tener minutos en el primer y tercer encuentro con Estados Unidos y Canadá respectivamente, y descansar en el segundo (México) y ahora el cuarto frente a Colombia.

"Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos para intercalar entre una y la tercera, para que se dé una recuperación adecuada y no correr el riesgo de tener cualquier lesión", sostuvo el entrenador para explicar la gestión de minutos del jugador.

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Diálogo directo con los futbolistas

En esa misma línea, Menezes recalcó que la comunicación fluida con sus dirigidos es una constante en su gestión al mando de la 'Bicolor' para asegurar que todos se encuentren aptos para los encuentros, poniendo como ejemplo otros casos recientes dentro de la convocatoria para la blaquirroja.

"Nosotros tenemos por comportamiento conversar directamente con nuestros jugadores cuando convocamos para saber cómo están y si tienen algún problema o no. [...] Aconteció con Gruber: hablamos directamente, no se sintió confortable para estar aquí y lo desligamos; conversamos con Sonne y [dijo] que se sintió confortable para estar aquí", acotó.

La postura asumida por Mano Menezes deja al descubierto un desencuentro informativo entre el comando técnico y el área institucional de la FPF. Mientras la federación había emitido un comunicado formal alegando una evaluación médica y el retorno del carrilero a Inglaterra para iniciar su recuperación con el Burnley, el estratega ratificó que el futbolista se encuentra apto físicamente y que su exclusión fue puramente estratégica.

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