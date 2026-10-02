Ayacucho: detienen a mujer por presunta entrega ilegal de bebé mediante contacto de TikTok

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caso fue detectado en el Hospital de Apoyo San Francisco, ubicado en el distrito de Ayna, provincia de La Mar. La menor ingresó al establecimiento con un cuadro de sepsis y recibió atención médica mientras permanecía acompañada por la mujer intervenida.

Durante la evaluación, el personal de salud solicitó documentos que permitieran verificar la identidad de la bebé y su vínculo con la adulta. Sin embargo, la mujer no presentó el certificado de nacido vivo ni pudo demostrar que fuera la madre biológica.

Sus respuestas generaron dudas entre los profesionales, quienes comunicaron la situación a las autoridades. La alerta médica permitió activar las diligencias para proteger a la recién nacida.

Entrega habría ocurrido en la capital

De acuerdo con la documentación fiscal, la bebé habría sido entregada el 15 de septiembre de 2026 en el Hospital de Huaycán, en Lima. La entrega se habría realizado bajo una supuesta adopción, sin seguir el procedimiento legal establecido.

Durante las primeras investigaciones, la mujer reconoció que no era la progenitora de la menor. También señaló que habría contactado a la madre mediante la red social TikTok, plataforma a través de la cual se habría coordinado la entrega.

La información quedó en manos de la Policía y el Ministerio Público. La investigación busca determinar si existió una red dedicada a la entrega o captación ilegal de menores.

Fiscalía activa protección urgente

La Fiscalía Provincial de Familia de Ayna declaró provisionalmente el estado de desprotección familiar de la bebé y ordenó medidas para garantizar su seguridad. Luego de ser estabilizada, la menor fue trasladada a Huamanga en un vehículo institucional.

Antes de su ingreso a un centro de acogida, la recién nacida pasó por una evaluación en la Unidad Médico Legal II de Ayacucho. La diligencia contó con la participación de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga.

Posteriormente, la bebé fue acogida en el Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín, ubicado en el distrito de San Juan Bautista. La medida permanecerá vigente mientras se esclarecen las circunstancias de la entrega.

Investigación continúa en Ayacucho

La Policía intervino a la mujer por la presunta comisión del delito de trata de personas. El Ministerio Público deberá establecer cómo se produjo el contacto con la madre de la menor, si hubo algún pago y quiénes participaron en la supuesta adopción informal.

Las autoridades también revisarán la documentación presentada y recogerán los testimonios de las personas vinculadas con la entrega. Asimismo, se investigará si el traslado de la bebé desde Lima hacia Ayacucho formó parte de una operación coordinada.

La recién nacida permanece bajo protección estatal y continúa recibiendo atención especializada. El caso seguirá en investigación hasta determinar las responsabilidades penales correspondientes.