Diresa Junín sobre caso de intoxicación de escolares en Chupaca: "Están fuera de peligro"

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Once estudiantes de la institución educativa N.° 30071, ubicada en el barrio de Vista Alegre, en la provincia de Chupaca (región Junín), fueron atendidos de emergencia tras presentar síntomas de intoxicación luego de consumir alimentos presuntamente pertenecientes al programa de alimentación escolar Wasi Mikuna.

En entrevista con Exitosa, el director regional de Salud de Junín, Carlos Velásquez Hinostroza, detalló que los menores fueron trasladados al centro de salud más cercano para recibir atención inmediata. Según detalló Velásquez, los síntomas presentados por los menores incluían fuertes dolores abdominales, cólicos y náuseas.

"Hemos atendido rápidamente a los estudiantes. Ocho de ellos llegaron en situación severa y tres en estado intermedio, a los ocho niños en estado severo se les canalizó y se les administró hidratación por vía intravenosa. Actualmente, todos están fuera de peligro y en condición estable", indicó el funcionario.

¿Qué alimentos consumieron?

El director de la Diresa Junín señaló que los menores habrían ingerido avena y atún como parte de su desayuno escolar. Aunque aún no se puede confirmar si estos productos provocaron la intoxicación, se ha iniciado un proceso de investigación. Además, se solicitó la toma de muestras para su análisis en laboratorio, con el objetivo de determinar si hubo contaminación o mal estado en los productos.

"Hemos preguntado a los padres qué alimentos consumieron sus hijos. Nos mencionaron que comieron avena y atún, posiblemente entregados por el programa de alimentación. No puedo asegurar que estos alimentos hayan causado la intoxicación, eso está en investigación", explicó Carlos Velásquez.

¿Cuál es el estado actual de los menores afectados?

Aunque los once escolares ya no presentan un cuadro grave, todos permanecen en observación médica. Uno de los menores, que inicialmente no mostró síntomas, desarrolló cólicos y fue ingresado al área de atención para ser canalizado.

"Todos están estables, están siendo hidratados y aún no serán dados de alta. Queremos seguir observándolos para descartar cualquier complicación, Se hará un estudio completo. Aparentemente, a nivel nacional también se han reportado casos similares, pero no podemos adelantar conclusiones sin pruebas", afirmó el director.

La Dirección Regional de Salud de Junín confirmó que los once escolares intoxicados en Chupaca se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo médico. Mientras tanto, se espera el resultado de los estudios toxicológicos que permitirán conocer el origen exacto de la intoxicación. Las autoridades continúan con las investigaciones para garantizar la seguridad alimentaria en las instituciones educativas de la región.