Chimbotanos se unen en solidaridad para alimentar pelícanos ante la escasez de anchoveta

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La crisis que atraviesan los pelícanos y otros animales marinos en la costa peruana, producto de la escasez de anchoveta por el calentamiento de las aguas, motivó una inédita muestra de solidaridad en Chimbote.

Allí, decenas de ciudadanos se reunieron en la playa La Caleta para participar en una campaña de alimentación organizada por el colectivo Chimbote de Pie, con el objetivo de ayudar a las especies debilitadas por la falta de alimento.

Una jornada de apoyo

La actividad se desarrolló en el muelle artesanal y convocó a pobladores que llevaron pescado fresco para alimentar a los pelícanos. La respuesta ciudadana fue conmovedora: las aves recibieron el alimento de manera ordenada, recuperando fuerzas en medio de la emergencia. El colectivo destacó que esta ayuda les permite "elevar su ánimo y volver a surcar el cielo" mientras persisten las condiciones adversas.

🐦❤️ Vecinos de Chimbote vienen alimentando a decenas de pelícanos debido a la escasez de pescado que afecta a estas aves en la zona.



🐟 La falta de alimento ha llevado a los pelícanos a acercarse a los muelles y calles, donde los ciudadanos les brindan apoyo para ayudarles a... pic.twitter.com/cfM4Wm1BUL — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) July 13, 2026

Crisis ambiental

La campaña se realizó en un escenario marcado por la mortandad de aves marinas en diferentes puntos del litoral peruano. Especialistas han relacionado esta situación con el fenómeno El Niño Costero, que ha alterado la temperatura del mar y desplazado a la anchoveta hacia aguas más profundas o frías, reduciendo su disponibilidad en la superficie.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que mantiene brigadas desplegadas en Áncash y otras regiones para evaluar el estado de la fauna marina y atender casos de aves debilitadas. La entidad pidió a la población no intervenir directamente en el comportamiento natural de los animales y reportar ejemplares en riesgo mediante el servicio Alerta Serfor.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La escasez de recursos marinos viene ocasionando la muerte de pelícanos y gaviotas en el litoral de Pisco. Especialistas y pescadores atribuyen esta situación a la falta de alimento, mientras crece la preocupación por el impacto que esta... pic.twitter.com/Gra7VbE8RT — Exitosa Noticias (@exitosape) July 7, 2026

Apoyo de organizaciones

La iniciativa recibió respaldo de la Federación de Estudiantes y Egresados del Perú (FEDEUTEP), que pidió medidas técnicas y científicas para enfrentar la emergencia. La federación subrayó que la conservación del ecosistema costero requiere un trabajo articulado entre autoridades, comunidad científica y ciudadanía.

La campaña de alimentación en Chimbote refleja la capacidad de organización comunitaria frente a una crisis ambiental que golpea al litoral peruano. Mientras persiste la escasez de anchoveta y la mortandad de aves marinas, la solidaridad ciudadana se convierte en un gesto de esperanza.

El reto ahora es combinar estas iniciativas con medidas técnicas y políticas que permitan proteger la biodiversidad y enfrentar los efectos del fenómeno El Niño Costero, que para este año se pronostica como uno de los más fuertes de la historia.