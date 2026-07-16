Huancayo: Gerente municipal asegura que el puente Arequipa cuenta con presupuesto garantizado

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Municipalidad de Huancayo ratificó que el puente Arequipa cuenta con financiamiento garantizado, pese a la exclusión de recursos del Crédito Suplementario aprobado recientemente en el Congreso.

Desde la comuna provincial se insiste en que la ejecución de esta infraestructura vial no se verá afectada y que su entrega está prevista para este año, de acuerdo con los plazos reformulados por la actual gestión.

Inversión está asegurada

El gerente municipal, Joshelim Meza, explicó que en el proyecto de ley inicial se consideraban 5 millones de soles adicionales para el puente Arequipa, pero ese monto fue retirado en el texto final debatido por la Comisión Permanente.

Sin embargo, remarcó que el puente tiene un presupuesto total asegurado de alrededor de 22 millones de soles, cifra que responde a una valorización técnica del Ministerio de Vivienda y que fue tramitada en coordinaciones previas entre la municipalidad y el Ejecutivo.

Joshelim Meza León es el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo

Sin cambios previstos

Meza precisó que el avance físico de la obra se mantiene sin cambios y que actualmente se trabaja en la fase de vaciado de pilotes, una etapa clave para la estructura principal del puente. Según comenta, el objetivo es culminar la infraestructura y sus accesos antes de fin de año, con el compromiso de conectar de manera más rápida y segura el distrito de El Tambo con Huancayo.

El funcionario insistió en que el recorte de recursos no implica paralización ni retrasos mayores, porque la obra ya cuenta con financiamiento asignado en el presupuesto institucional.

Pavimentarán cuatro vías

En paralelo, el Crédito Suplementario sí contempla cuatro proyectos de pavimentación de vías en diferentes sectores de la ciudad, con una inversión aproximada de 14 millones de soles. Estas intervenciones se realizarán en barrios como Huaira, Los Libertadores, Cooperativa Centenario y Los Andes, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir el polvo y el barro que afectan a miles de vecinos.

El gerente municipal de la región de Huancayo, Joshelim Meza, garantizó el presupuesto para la obra puente 'Arequipa', el cual tiene la finalidad de . La entrega de la obra y sus accesos están planificados para antes del fin de este 2026. El objetivo principal del viaducto es conectar con inmediatez y seguridad el dsitrito El Tambo con la ciudad de Huancayo.