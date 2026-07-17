Gratificación de julio 2026: ¿Qué ocurre si la empresa no pagó hasta el 15 de julio?

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gratificación de Fiestas Patrias es uno de los beneficios laborales más importantes para millones de trabajadores formales en el Perú. Sin embargo, cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido por la ley, el incumplimiento genera consecuencias tanto para el empleador como para el trabajador. Conocer qué hacer en estos casos permite reclamar el pago y evitar que se vulneren los derechos laborales.

¿Qué ocurre si la empresa no deposita la gratificación?

La legislación peruana establece que el pago de la gratificación debe efectuarse como máximo hasta el 15 de julio. Si el empleador incumple esta obligación o realiza el depósito fuera de la fecha límite, incurre en una infracción grave de la normativa laboral.

Además del pago de la gratificación, la empresa deberá asumir los intereses legales generados desde el día siguiente al vencimiento del plazo hasta que el trabajador reciba el dinero. Estos intereses se aplican de manera automática y no requieren que el trabajador los solicite previamente.

Las sanciones económicas también pueden ser elevadas. Tomando como referencia la UIT de 2026 (5,500 soles), las multas varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. En las pequeñas empresas oscilan entre 2,475 y 24,750 soles, mientras que en las empresas que no califican como MYPE pueden ir desde 8,635 hasta 143,660 soles.

Además, durante una eventual fiscalización, el incumplimiento de las medidas dictadas por la autoridad inspectiva puede dar lugar a sanciones adicionales, calificadas como muy graves e insubsanables.

La bonificación extraordinaria también es obligatoria

El pago de la gratificación debe ir acompañado de manera obligatoria por la Bonificación Extraordinaria de Carácter Temporal No Remunerativo ni Pensionable. Este monto equivale al aporte regular a EsSalud, siendo del 9% de la remuneración, o del 6.75% si el empleado cuenta con una EPS.

Este beneficio representa un compromiso financiero totalmente separado de la gratificación. Por lo tanto, no realizar este depósito se considera una infracción autónoma, un criterio formalizado por la Sunafil bajo la Resolución de Superintendencia N.° 233-2017-SUNAFIL.

¿A quiénes les toca la gratificación? 💰🤔



✅ Si trabajas en la actividad privada, eres trabajador(a) del hogar o laboras en una pequeña empresa inscrita en el REMYPE, conoce si te corresponde este beneficio.✨🤩🥳#TuGratificaciónTuDerecho #SUNAFIL #Gratificaciones2026 pic.twitter.com/nn1a06Jjpo — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) July 10, 2026

¿Cómo reclamar si no recibiste el beneficio?

Si el depósito no aparece en tu cuenta una vez vencido el plazo, lo primero es comunicarte con tu empleador para verificar si se trató de un error administrativo. Si no obtienes una respuesta satisfactoria, reúne documentos como contrato de trabajo, boletas de pago y cualquier evidencia que demuestre tu vínculo laboral.

Con esa información puedes presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Tras recibir la denuncia, un inspector podrá verificar el caso e iniciar el procedimiento correspondiente contra la empresa.

También es importante recordar que este beneficio corresponde a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Quienes hayan laborado solo parte del semestre pueden recibir una gratificación proporcional, mientras que algunos regímenes especiales cuentan con reglas distintas.

La gratificación corresponde a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada y debe calcularse sobre la remuneración vigente, incluyendo los conceptos remunerativos que el trabajador percibe regularmente. También debe incorporarse la asignación familiar cuando corresponda, debido a que constituye un concepto remunerativo.