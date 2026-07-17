Ignacio Baladán sorprende al dejarse ver criando SOLO a su hijo: "Lo duro que es ser padre SOLTERO"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ignacio Baladán sorprendió a sus seguidores al mostrarse completamente dedicado al cuidado de su hijo Lucca y dejar entrever que estaba afrontando la experiencia de ser "padre soltero". El influencer compartió imágenes de su rutina junto al pequeño, generando comentarios y reacciones entre quienes siguen de cerca su vida familiar.

¿Qué pasó con Natalia Segura?

A través de sus redes sociales, el exintegrante de "Esto es guerra" mostró diferentes momentos junto a su bebé, dejando ver la responsabilidad que asumió durante varias horas del día. En el material publicado se le observa realizando actividades cotidianas como cambiarlo, alimentarlo, jugar con él y acompañarlo en sus momentos de descanso.

La publicación llamó la atención porque Baladán expuso una faceta más íntima y alejada de los reflectores, mostrando los retos que implica estar al cuidado de un hijo. Sus seguidores destacaron la dedicación del influencer y la manera en que compartió con naturalidad las tareas que forman parte de la crianza.

Sin embargo, la situación tenía un contexto particular. Natalia Segura, esposa del influencer y madre de Lucca, se encontraba fuera del país por motivos laborales, específicamente en Bogotá. Ante su ausencia temporal, Baladán asumió el cuidado del pequeño y aprovechó la experiencia para mostrar, con humor, la exigente rutina que enfrentaba durante esos días.

"Nadie te dice lo duro que es ser padre soltero. La madre se fue a trabajar a Bogotá (lleva solo un día)", expresó Baladán.

Reacción en redes sociales

El influencer dejó claro que la crianza requiere tiempo, paciencia y compromiso, mostrando momentos que reflejan la conexión que mantiene con su hijo. Aunque la situación fue presentada de manera divertida, también permitió que sus seguidores conocieran una versión más cercana de Baladán como padre involucrado en las actividades diarias de su bebé.

Las imágenes generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con simpatía ante la dinámica entre padre e hijo. Algunos resaltaron la tranquilidad del pequeño y bromearon sobre la manera en que ambos afrontaban esta etapa temporal sin la presencia de Natalia.

De esta manera, Ignacio Baladán volvió a conectar con su público desde un lado más personal, compartiendo una experiencia familiar que mostró los desafíos y momentos especiales de la paternidad. La ausencia momentánea de su esposa permitió que el influencer revelara una faceta distinta de su vida cotidiana junto a su hijo Lucca.