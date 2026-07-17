Lionel Scaloni vs. Luis De la Fuente: Exalumno y maestro se enfrentan en la fina del Mundial 2026

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La gran final del Mundial entre las selecciones de Argentina vs. España ya se palpita y las expectivas por disfrutar el partido cada vez crecen más. En medio de dicho contexto, un duelo aparte más allá de la oncena que cada equipo mande al terreno de juego será la de los entrenadores. Ello, debido a que Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste, fue alumno de Luis De la Fuente, técnico de la Furia Roja.

Lionel Scaloni y Luis De la Fuente: Dos viejos conocidos

El destino ha querido que el estratega argentino y el DT español vuelvan a encontrarse, pero esta vez no en cualquier situación sino en una de gran envergadura como lo es la definición de una Copa del Mundo por lo que el banquillo de suplentes tendrá un condimento especial debido a que alumno-maestro se verán a cara a cara en el epílogo del torneo.

Sucede que Scaloni se formó como entrenador en Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol y tuvo como profesor a De la Fuente. Este vínculo fue revelado por el propio argentino durante la Copa América 2024 y recientemente, postpartido ante Inglaterra, trajo a la memoria este dato.

"Luis, además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él porque me gusta su cercanía. Recuerdo en Qatar, en un foro, tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que a él le han servido y que él ha llevado a cabo en su selección", sostuvo el DT del conjunto sudamericano.

Sin embargo, más allá de la estrecha relación que guardan ambos directores técnicos, cada uno tiene como principal objetivo levantar el título de la máxima fiesta del fútbol en el MetLife Stadium en East Rutherford (área metropolitana de Nueva Yortk), este domingo, 19 de julio, desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

La experiencia ganada por Scaloni y De la Fuente

Lionel Scaloni sin contar con experiencia dirigiendo clubes tomó el difícil reto de dirigir a una de las mejores selecciones del mundo como lo es Argentina. Desde su incorporación ha logrado convertirse en el segundo técnico más joven en ganar un Mundial tan solo por detrás de César Luis Menotti. De su mano, la Albiceleste ya suma Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Por su parte, Luis De la Fuente, de 64 años ha enfocado casi toda su vida dentro de la estructura formativa española. Su gestión del conjunto español desembocó en la conquista de la UEFA Nations League y la Eurocopa.

Como vemos, la gran final del Mundial 2026 que protagonizarán las selecciones de Argentina y España tendrá un duelo aparte en el banquillo debido a que el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se volverá a encontrar con Luis De la Fuente, DT de la Furia Roja, quien fue su profesor durante su formación como técnico en España.