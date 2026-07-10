Atentado patrimonial: Sujetos vandalizan con grafitis muros incas en el Centro Histórico de Cusco

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madrugada del viernes 10 de julio, el Centro Histórico de Cusco fue escenario de un grave atentado contra el patrimonio cultural. Dos jóvenes realizaron pintas con aerosol blanco sobre los muros incas del templo Aqlla Wasi, uno de los accesos principales a la Plaza Mayor.

El hecho, ocurrido en la calle Loreto, fue registrado por cámaras de videovigilancia y generó la rápida intervención de la Policía Nacional y agentes municipales.

La intervención policial

Los detenidos fueron identificados como Joaquín Pacheco y Leonardo Villarejo Valdivia, ambos de 23 años y provenientes de Lima. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, se encontraban acompañados de una mujer y presuntamente en estado de ebriedad al momento de la intervención. El operativo permitió incautar la lata de pintura en spray utilizada en las pintas.

🚨 Atentan contra el patrimonio cultural: realizan pintas con aerosol en muros incas del pasaje Loreto, en Cusco. 🏛️



Dos jóvenes fueron detenidos en flagrancia tras ser captados por cámaras de seguridad mientras vandalizaban muros de origen inca, ubicados a pocos metros de la... pic.twitter.com/FIGjd7MWbb — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 10, 2026

El ataque dejó tres grafitis: dos en el muro del templo y uno frente al monumento arqueológico. Especialistas del Ministerio de Cultura acudieron de inmediato para iniciar tareas de recuperación, que incluyen limpieza en seco, aplicación de solventes en gel y lavado con jabón negro.

El proceso, según información brindada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, tomó aproximadamente un día y se realizó bajo protocolos que buscaron preservar la integridad de las piedras incas.

Especialistas del Mincul pudieron recuperar y restaurar el muro.

Municipalidad condenó los actos

La Municipalidad Provincial del Cusco emitió un pronunciamiento condenando los daños y solicitando que el caso sea investigado bajo la normativa vigente. "El patrimonio no se destruye", enfatizó la entidad, mientras ciudadanos y usuarios en redes sociales expresaron indignación, recordando que los muros incas son memoria viva y símbolo de identidad colectiva.

Consecuencias legales

El Código Penal peruano establece que la alteración o daño de bienes culturales prehispánicos es un delito sancionado con penas de entre 3 y 8 años de prisión, además de multas de hasta 1000 UIT y la obligación de asumir los costos de reparación. El gerente del Centro Histórico de Cusco, Juvenal Zereceda, precisó que los responsables podrían afrontar hasta ocho años de cárcel por afectación al patrimonio cultural.

El atentado contra los muros incas del Aqlla Wasi pone sobre el foco la necesidad de reforzar la vigilancia en espacios de alto flujo turístico como la Plaza Mayor de Cusco. La rápida captura de los responsables y la restauración evitaron un daño mayor, pero el episodio recuerda la fragilidad del patrimonio frente al vandalismo y la urgencia de sanciones ejemplares para proteger la memoria histórica del país.